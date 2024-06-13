В Башкирии выясняют обстоятельства страшного ДТП на автодороге М5

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:52
43-летний мужчина погиб в результате ДТП на участке автодороги М-5 «Урал», сегодня, 13 июня. В аварии мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков.
Согласно предварительной информации ведомства, водитель за рулем Kia Rio двигался в направлении Самары со стороны Уфы. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет и впоследствии опрокинулся.
Напомним, ранее в результате в результате массового ДТП на перекрестке в Уфе пострадал семилетний ребенок. По предварительной информации, виновником столкновения нескольких авто стал водитель без прав.