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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Башкирии выясняют обстоятельства страшного ДТП на автодороге М5

В Башкирии выясняют обстоятельства страшного ДТП на автодороге М5

13 июня 2024, 14:47
Фото: Госавтоинспекция РБ.
По факту ДТП начато разбирательство. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

43-летний мужчина погиб в результате ДТП на участке автодороги М-5 «Урал», сегодня, 13 июня. В аварии мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков.

Согласно предварительной информации ведомства, водитель за рулем Kia Rio двигался в направлении Самары со стороны Уфы. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет и впоследствии опрокинулся.

Напомним, ранее в результате в результате массового ДТП на перекрестке в Уфе пострадал семилетний ребенок. По предварительной информации, виновником столкновения нескольких авто стал водитель без прав.

Фото: Госавтоинспекция РБ.
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