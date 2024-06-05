Школьники смогут ездить бесплатно в Башкирии

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Нововведения могут коснуться школьников из многодетных семей, которые проживают в городской местности. Предполагается, что они смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Законопроект регионального уровня предусматривает для них две бесплатных поездки в день в будни. То есть, не платить за проезд можно будет только в учебные дни. Таким образом, с учетом пятидневной учебной недели в Башкирии, школьники получат до десяти бесплатных поездок.
Согласно законопроекту, льгота будет действовать без учета обеспеченности многодетных семей. Расходные обязательства возьмет на себя бюджет Республики Башкортостан. Дополнительные средства на это будут выделены, сообщил председатель парламента Константин Толкачев.
Напомним, ранее в Башкирии произошел громкий скандал с картой «Алга». Водитель автобуса высадил мальчика и забрал его транспортную карту после того, как у него не получилось оплатить поездку. Позднее было объявлено, что за свои действия водитель получил выговор.