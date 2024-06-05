Школьники смогут ездить бесплатно в Башкирии

Законопроект регионального уровня предусматривает для них две бесплатных поездки в день в будни. То есть, не платить за проезд можно будет только в учебные дни. Таким образом, с учетом пятидневной учебной недели в Башкирии, школьники получат до десяти бесплатных поездок.