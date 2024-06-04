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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Пополнить «Алгу» в Башкирии можно через телефон по СБП

Пополнить «Алгу» в Башкирии можно через телефон по СБП

4 июня 2024, 13:08
Фото: 1MI
Кроме того, для пользователей доступен кешбэк, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Пополнить баланс транспортной карты «Алга» в Башкирии будет можно через систему быстрых платежей (СБП).

Как сообщили в Минтрансе, в период с 5 июня по 30 сентября при пассажиры смогут рассчитывать на 5%-кешбэк. При этом отмечается, что сумма его не превышает тысячи ₽ в месяц.

Отметим, что с начала этой недели в Башкирии выросла стоимость проезда на автобусах. Подробнее о том, как изменились цены и как их рост объяснили власти, Mkset рассказывал здесь.

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Для его получения нужно пополнить баланс транспортной карты либо Единого социального проездного билета (ЕСПБ) посредством СБП. То же касается покупки проездных билетов при помощи сервиса.

В ведомстве также объяснили необходимый для этого алгоритм действий. В приложении «Алги» пользователю нужно выбрать карту для пополнения либо подключения проездного билета, а в качестве способа оплаты указать СБП. При этом для того, чтобы вернуть часть расходов на услуги транспорта, понадобиться предварительная регистрация в системе лояльности в приложении «Привет!» либо на сайте.

В республике нередки случаи, когда у пользователей карты «Алга» возникали трудности при попытке оплатить за проезд. Часто они заканчивались скандалом с водителями. В одно из недавних подобных историй водитель приказал мальчику покинуть салон автобуса после того, как терминал не считал карту. Примечательно, что чаще всего в неприятности на общественном транспорте попадают дети.

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