Пополнить «Алгу» в Башкирии можно через телефон по СБП

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Пополнить баланс транспортной карты «Алга» в Башкирии будет можно через систему быстрых платежей (СБП).
Как сообщили в Минтрансе, в период с 5 июня по 30 сентября при пассажиры смогут рассчитывать на 5%-кешбэк. При этом отмечается, что сумма его не превышает тысячи ₽ в месяц.
Отметим, что с начала этой недели в Башкирии выросла стоимость проезда на автобусах. Подробнее о том, как изменились цены и как их рост объяснили власти, Mkset рассказывал здесь.
Для его получения нужно пополнить баланс транспортной карты либо Единого социального проездного билета (ЕСПБ) посредством СБП. То же касается покупки проездных билетов при помощи сервиса.
В ведомстве также объяснили необходимый для этого алгоритм действий. В приложении «Алги» пользователю нужно выбрать карту для пополнения либо подключения проездного билета, а в качестве способа оплаты указать СБП. При этом для того, чтобы вернуть часть расходов на услуги транспорта, понадобиться предварительная регистрация в системе лояльности в приложении «Привет!» либо на сайте.
В республике нередки случаи, когда у пользователей карты «Алга» возникали трудности при попытке оплатить за проезд. Часто они заканчивались скандалом с водителями. В одно из недавних подобных историй водитель приказал мальчику покинуть салон автобуса после того, как терминал не считал карту. Примечательно, что чаще всего в неприятности на общественном транспорте попадают дети.