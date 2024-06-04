Пополнить «Алгу» в Башкирии можно через телефон по СБП

В республике нередки случаи, когда у пользователей карты «Алга» возникали трудности при попытке оплатить за проезд. Часто они заканчивались скандалом с водителями. В одно из недавних подобных историй водитель приказал мальчику покинуть салон автобуса после того, как терминал не считал карту. Примечательно, что чаще всего в неприятности на общественном транспорте попадают дети.