mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Автобус со школьниками попал в ДТП в Башкирии

Автобус со школьниками попал в ДТП в Башкирии

6 июня 2024, 06:32
Фото: Прокуратура РБ
Дорожный инцидент с участием школьного автобуса произошел утром четверга, 6 мая, в селе Исянгулово Зианчуринского района, сообщает руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьнов.

По предварительным данным, автобус, перевозивший детей, следуя по населенному пункту, столкнулся с питбайком. Примечательно, что за рулем его находился 16-летний подросток.

Парню потребовалась госпитализация. Отмечается, что от серьезных травм его уберегла защитная экипировка, при этом у него не было водительских прав.

Видео: Владимир Севастьянов/Telegram

По информации главы ведомства, в салоне автобуса на момент столкновения находилось 15 пассажиров. Школьники вместе с сопровождающими ехали деревни Баишево в Исянгулово.

Инцидент привлек внимание прокуратуры региона. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Зианчуринского района Идель Муталлапов.

Читайте также:
Пенсионер обманул мошенников в УфеРезню в автобусе в Уфе устроили из-за телефонаПоножовщина произошла в автобусе в Уфе
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#ДТП#Автобус#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школьники#Подросток#Водительские права#Госпитализация#Исянгулово#Питбайк
Подпишитесь
В Уфе школьник получил сотрясение головного мозга после конфликта с мигрантом
Сегодня, 04:48
Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии
Вчера, 17:03
ГАИ устроила пробку под Уфой
Сегодня, 04:30
60% уфимцев признались в зависимости
Вчера, 15:12
В Башкирии автомобили придавило бетонными плитами
Вчера, 14:58
Поиск пропавших подростков в Башкирии прекращен
Вчера, 14:23
"