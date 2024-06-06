Автобус со школьниками попал в ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По предварительным данным, автобус, перевозивший детей, следуя по населенному пункту, столкнулся с питбайком. Примечательно, что за рулем его находился 16-летний подросток.
Парню потребовалась госпитализация. Отмечается, что от серьезных травм его уберегла защитная экипировка, при этом у него не было водительских прав.
По информации главы ведомства, в салоне автобуса на момент столкновения находилось 15 пассажиров. Школьники вместе с сопровождающими ехали деревни Баишево в Исянгулово.
Инцидент привлек внимание прокуратуры региона. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Зианчуринского района Идель Муталлапов.