Разбойник напал на нянечку и купил пива в Стерлитамаке

В тот день женщина вышла из дома выбросить мусор. Возвращаясь обратно, женщина замешкалась у дверей в поисках ключей. В этот момент она почувствовала у горла холод лезвия нож. В ту же секунду кто-то сзади схватил ее за волосы и потребовал отдать все деньги. Женщина ответила отказом. Разбойник решил не уходить с пустыми карманами. Оставив женщину, он украл велосипед, стоявший в подъезде ее дома.