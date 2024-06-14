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Разбойник напал на нянечку и купил пива в Стерлитамаке

Разбойник напал на нянечку и купил пива в Стерлитамаке

14 июня 2024, 12:40
Фото: freepik.com
Мужчина приставил нож к горлу помощника воспитателя детсада, потребовал у неё все наличные деньги и отправился похмеляться, сообщает полиция города.

Оперативники из Стерлитамака по горячим следам раскрыли разбойное нападение на 60-летнюю женщину. Злоумышленник напал на помощника воспитателя детского сада в среду, 12 июня.

В тот день женщина вышла из дома выбросить мусор. Возвращаясь обратно, женщина замешкалась у дверей в поисках ключей. В этот момент она почувствовала у горла холод лезвия нож. В ту же секунду кто-то сзади схватил ее за волосы и потребовал отдать все деньги. Женщина ответила отказом. Разбойник решил не уходить с пустыми карманами. Оставив женщину, он украл велосипед, стоявший в подъезде ее дома.

Злоумышленника отследили по камерам наблюдения. После разбойного нападения он направился в магазин и купил выпить пива. Мужчиной оказался 48-летний преступник. Ранее он был судим за убийство. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

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