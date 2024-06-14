Разбойник напал на нянечку и купил пива в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Оперативники из Стерлитамака по горячим следам раскрыли разбойное нападение на 60-летнюю женщину. Злоумышленник напал на помощника воспитателя детского сада в среду, 12 июня.
В тот день женщина вышла из дома выбросить мусор. Возвращаясь обратно, женщина замешкалась у дверей в поисках ключей. В этот момент она почувствовала у горла холод лезвия нож. В ту же секунду кто-то сзади схватил ее за волосы и потребовал отдать все деньги. Женщина ответила отказом. Разбойник решил не уходить с пустыми карманами. Оставив женщину, он украл велосипед, стоявший в подъезде ее дома.
Злоумышленника отследили по камерам наблюдения. После разбойного нападения он направился в магазин и купил выпить пива. Мужчиной оказался 48-летний преступник. Ранее он был судим за убийство. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.