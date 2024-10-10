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Пиво

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Октябрь
Пивная бомба разбудила Салават
10 октября, 10:43
Уфимцы завтракают пивом и надеждами
9 октября, 02:38
Сентябрь
Видео. Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии
10 сентября, 09:10
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Август
Алкоголь подорожал в Башкирии
18 августа, 13:11
Июль
В Уфе нашли «пивного бойца»
24 июля, 16:11
Июнь
Разбойник напал на нянечку и купил пива в Стерлитамаке
Мужчина приставил нож к горлу помощника воспитателя детсада, потребовал у неё все наличные деньги и отправился похмеляться, сообщает полиция города.
14 июня, 12:40

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