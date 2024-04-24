mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

По делу о драке бизнесмена и подростков арестованы уже трое

По делу о драке бизнесмена и подростков арестованы уже трое

24 апреля 2024, 13:05
Фото: 1MI
К ответственности может быть привечен и несовершеннолетний сын предпринимателя, сообщает Следком Республики Башкортостан.

В Иглинском районе Башкирии арестованы трое мужчин, обвиняемых в нападении на компанию подростков, сообщает СК России по Республике Башкортостан. Третьим фигурантом стал 20-летний сын предпринимателя Рауфа Габдуллина. Ранее под стражу был отправлен сам 42-летний бизнесмен и его приятель-ровесник. Всем троим предъявлено обвинение в хулиганстве. Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает наказание до семи лет заключения.

— Кроме того, задержан 17-летний сын водителя внедорожника, который по версии следствия, также причастен к совершенному преступлению, — рассказали в пресс-службе СК России по Республике Башкортостан. — С ним проводятся следственные действия, по завершению которых будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

По версии следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель Toyota Land Cruiser Рауф Габдуллин из-за ничтожного повода инициировал конфликт с подростками. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда вдруг их подрезал джип. Из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. Рауф Габдуллин заявил в суде, что сами подростки спровоцировали конфликт.

В результате драки 17-летний подросток был госпитализирован.

Видео: 1MI
Читайте также:
Ситуацию с избиением подростков в Башкирии взяла на контроль прокуратураДрака бизнесмена и подростков в Башкирии: реакция властейДракой школьников в Уфе заинтересовалась прокуратура
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Следком#Драка#Подростки#Хулиганство#Нападение#Арест
Подпишитесь
Первомай в Уфе: программа дня
Сегодня, 13:53
«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии
Сегодня, 06:43
Электричкам в Башкирии сменят режим работы
Сегодня, 14:13
Водители переплачивают за проезд по Восточному выезда в Уфе с прицепом
Сегодня, 13:41
«Уфанет» несколько дней атакуют хакеры
Сегодня, 13:20
В Башкирии перевозчиков обяжут следить за исправной работой кондиционеров
Сегодня, 04:37
"