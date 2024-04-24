По делу о драке бизнесмена и подростков арестованы уже трое

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Иглинском районе Башкирии арестованы трое мужчин, обвиняемых в нападении на компанию подростков, сообщает СК России по Республике Башкортостан. Третьим фигурантом стал 20-летний сын предпринимателя Рауфа Габдуллина. Ранее под стражу был отправлен сам 42-летний бизнесмен и его приятель-ровесник. Всем троим предъявлено обвинение в хулиганстве. Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает наказание до семи лет заключения.
— Кроме того, задержан 17-летний сын водителя внедорожника, который по версии следствия, также причастен к совершенному преступлению, — рассказали в пресс-службе СК России по Республике Башкортостан. — С ним проводятся следственные действия, по завершению которых будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель Toyota Land Cruiser Рауф Габдуллин из-за ничтожного повода инициировал конфликт с подростками. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда вдруг их подрезал джип. Из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. Рауф Габдуллин заявил в суде, что сами подростки спровоцировали конфликт.
В результате драки 17-летний подросток был госпитализирован.