Трюк в воде стоил жизни молодому человеку в Башкирии

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Жизнь молодого человека оборвалась во время купания на озере «Кажат» в Стерлитамакском районе.
По информации ведомства, мужчина решил нырнуть в воду. Он выполнил трюк, но на поверхности воды после него так и не появился. Водолазы обнаружили его тело позднее — на глубине трех метров.
С приходом в республику жаркой летней погоды участились случаи утопления на водоемах. С начала лета известно по меньшей мере о четырех гражданах, чьи тела извлекли из воды спасателей. Отмечается, что большое количество подобных инцидентов происходят на территории диких пляжей и мест, непредназначенных для купания.