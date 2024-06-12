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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Трюк в воде стоил жизни молодому человеку в Башкирии

Трюк в воде стоил жизни молодому человеку в Башкирии

12 июня 2024, 15:45
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Его тело обнаружили на глубине нескольких метров под водой, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Жизнь молодого человека оборвалась во время купания на озере «Кажат» в Стерлитамакском районе.

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По информации ведомства, мужчина решил нырнуть в воду. Он выполнил трюк, но на поверхности воды после него так и не появился. Водолазы обнаружили его тело позднее — на глубине трех метров.

С приходом в республику жаркой летней погоды участились случаи утопления на водоемах. С начала лета известно по меньшей мере о четырех гражданах, чьи тела извлекли из воды спасателей. Отмечается, что большое количество подобных инцидентов происходят на территории диких пляжей и мест, непредназначенных для купания.

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