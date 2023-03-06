Премиальное Акбердино: как у местного главы в Иглинском районе зарплата стала 1,5 млн

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Вопрос о начислении дополнительных выплат главе сельсовета должны рассматривать депутаты местного совета. Если они решат, что служащий хорошо потрудился и заслуживает поощрения, они могут принять соответствующее решение. Но в случае с Акбердино, похоже, получилось так, что решение приняли… за депутатов.
Зарплата в декларации главы Акбердинского сельсовета вдруг оказалась значительно выше, чем у «коллег» по району. Так, глава Ауструмского сельсовета Марина Пстыга в 2021 году задекларировала всего 686 тыс. рублей. Руководитель Ивано-Казанского сельсовета Андрей Куклин — 806 тысяч. Доходы главы Кальтовского сельсовета Владимира Кожанова — 995 тысяч рублей, руководителя Иглинского сельсовета Регины Байдулетовой — 1,1 млн. У Сатаева же — 1,5 млн рублей.
Примечательно, что доходы Азамата Сатаева существенно выросли лишь с 2018 года. Так, за 2016 он отчитался о 678 полученных тысячах рублей, за 2017 год доход Сатаева составил 671 тысячу. Однако уже в 2018 году глава сельсовета задекларировал 1,6 млн рублей. В декларации за 2019 год — почти 2 млн рублей, за 2020 и 2021 год — по 1,5 млн.
Столь существенная разница в зарплате может быть связана с премиями. По закону вопросы о финансовом стимулировании чиновников должны решать местные депутаты. Но фактически все могло происходить совсем по-другому.
Как стало известно Mkset, зарплата Сатаева — точнее, ее нескромные размеры — привлекли внимание правоохранительных органов. Тогда, от полицейских, местные депутаты и узнали, что они будто бы рассматривали вопросы о поощрении сельского главы на заседаниях.
«Какие-то проверочные мероприятия действительно начали. Нас приглашали по этому вопросу. Задавали вопросы: был ли я на таком заседании, обсуждался ли вопрос зарплат. Я пояснил, что на тех заседаниях, где я был, мы принимали только увеличение зарплаты трактористам. На остальных заседаниях такие вопросы не звучали. Совет депутатов может выписать премию на законных основаниях, чтобы поощрить главу сельсовета. Но на тех заседаниях, на которых я присутствовал, — я пояснил это в МВД — такие вопросы не поднимали», — рассказал Ришат Суяргулов.
Вероятно, что по документам такие решения все же были приняты. О каких именно суммах идет речь, депутату неизвестно.
В пресс-службе МВД по Башкирии не смогли ни подтвердить ни опровергнуть информацию о прошедшей проверке, сославшись на то, что такие сведения не поступали к ним из Управления экономической безопасности и противодействия с коррупцией. В Следственном управлении СКР отказались предоставлять запрашиваемую информацию, сославшись на действующее уголовно-процессуальное законодательство.
Сам Сатаев мог бы прокомментировать ситуацию, но он разговаривать с Mkset не стал. На последующие звонки не ответил.
Вообще, выписывание самому себе премий муниципальными чиновниками — можно сказать, уже сложившаяся традиция в Башкирии. Вот и совсем недавно суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком на полтора года экс-заместителя главы администрации Кушнаренковского района. Его признали виновным в незаконном начислении премии самому себе — всего 420 тысяч рублей. Преступление было совершено в 2015–2016 годах.
В 2021 году п рокуратура обнаружила подобные факту в Уфимском районе. Как установило надзорное ведомство, в 2019–2020 годах глава Таптыковского сельского совета издавал незаконные распоряжения о начислении себе материальной помощи в размере от 23 до 133 тысяч рублей.
В 2019 году выяснилось , что в Баймакском районе главный бухгалтер и управделами администрации Баймакского района выписывали 11 сотрудникам премии, но деньги зачисляли на подконтрольные себе счета и потом просто делили.
Иглинский район наиболее притягателен для уфимцев. Он расположен вблизи мегаполиса, поэтому земля здесь очень ценится. А Акбердинский сельсовет — один из ближайших к столице республики. Участки здесь активно раскупаются для индивидуального строительства, как грибы растут новые поселки. Казалось бы, территория с такой ценной землей должна процветать, но… Комфортная жизнь здесь — только в элитных поселках,
стоит проехать чуть дальше, и вот она, сельская невзрачная жизнь: то тут, то там покосившиеся избушки, а еще грязь и плохие дороги… Блохино, Урунда, Карамалы, Резвово, жители которых уже почти не мечтают о хороших дорогах, но устали отбрыкиваться от чуть не вредительских инициатив администрации. С теми, кто живет на периферии, церемониться не привыкли: то придумают построить кладбище впритык к их участкам, то захотят разместить рядом мусорную свалку.
Азамат Сатаев руководит Акбердинским сельсоветом с 2011 года — при нем проходило множество сделок по продаже акбердинской земли, в числе которых и сомнительные. Например, в 2013 году практически за копейки 268 га Акбердинского сельсовета ушли в аренду дачному товариществу, а позже часть земель была приватизирована.
По той же схеме в 2012 году реализовали еще 129 гектаров дачному товариществу «Сосновый бор». Там сейчас стоят капитальные дома. Несмотря на то, что постановление администрации о передаче земель отменили, поселок никуда не делся, коттеджи не снесли.
Обвиняемыми по возбужденному СКР уголовному делу проходили экс-глава (тогда — Рафик Мусин) и бывший главный архитектор района Мидхат Султанов. В 2019 году суд вынес приговор по делу (не опубликован в картотеке дел Иглинского суда).
Контракт с главами продлевает совет депутатов. Этот орган может и расторгнуть договор, однако реализовать это право практические нереально, рассказывает депутат Акбердинского сельсовета Алексей Алексеев. В небольшой деревне Резвово он живет с 2013 года — говорит, что стать депутатом вынудили многочисленные вопросы к деятельности администрации.
«Первые „звоночки“ появились еще в 2014-м. Тогда мы узнали, что вблизи Резвово хотят построить мусорный полигон. Вопрос напрямую касался жителей трех деревень: Резвово, Карамалов и Урунды. Большинство, конечно, выступили против на сходе граждан. Потом, уже в 2015 году мы узнали, что есть протоколы общественных слушаниях, по итогам которых принято решение о строительство свалки и кладбища на 24 гектарах земли. При этом участки местных жителей попадали в санитарную зону. Но и самих слушаний не проводилось — мы провели сход, заявили о подлоге документов», — рассказывает депутат.
Следователи проводили проверку, однако удовлетворились показаниями пяти свидетелей, подтвердивших, что слушания все же были. Среди этих свидетелей оказались правая рука Сатаева — замглавы администрации и местный депутат.
В 2017 году генплан был принят «под чутким руководством» общественников. От свалки и кладбища сельчанам удалось отбиться.
Тогда Алексеев понял, что за деятельностью Сатаева надо пристально следить. Позже он смог войти в состав сельских депутатов и узнал, что документооборот там ведется из рук вон плохо.
«Я стал требовать, чтобы документооборот вели нормально. Ну, и пока контролируешь, смотришь, глава вроде бы более или менее нормально себя ведет», — говорит Алексеев.
Отслеживать, по его словам, удается не все, потому что документы публикуются не полностью или за считанные дни до собрания — не времени, чтобы все изучить и хорошо подготовиться. Так он, занятый борьбой против кладбища и полигона, пропустил пункт о строительстве дороги в ДНТ «Сосновый бор» — то самое, которое, хоть и признано незаконным, но никуда не делось.
Коммуницировать с Азаматом Сатаевым приходится исключительно через портал госуслуг, отмечает депутат Ришат Суяргулов.
«У нас в Блохино есть „мертвые души“ — жители, которые в свое время купили участки под индивидуальное жилищное строительство, построили там дома, многие даже успели зарегистрировать их как частные домовладения. Но потом эти земли перевели в сельскохозяйственные. В итоге пострадали добросовестные граждане. Документы у них на руках. Это была первая проблема, с которой ко мне обратились жители, когда я стал депутатом в 2019 году. Законопослушные граждане купили на свои кровные участки, построили дома, а сейчас им говорят, что их чуть ли не снесут. Поселок не обслуживают, улицы не чистят», — рассказывает он.
Летом 2021 года совет принял новый генплан, в котором эта несправедливость будет устранена. Однако документ так до сих пор и не утвержден. Недавно депутат пытался выяснить судьбу генплана через обращение на «Госуслугах» — но, по его словам, получил отписку. «Где все это заглохло, никто объяснить не может», — отмечает он.
Люди меж тем остаются при своих проблемах.
Азамат Сатаев в муниципальную власть пришел из системы ЖКХ. В 2005 году он несколько месяцев руководил в статусе и. о. ЖРЭУ №61 Кировского района Уфы, затем управлял ЖРЭУ №62 в том же районе и ООО «ЖЭУ №33». Первая компания прекратила свою деятельность, присоединившись к другому юрлицу, остальные две обанкротились.
Кроме этого, Сатаеву принадлежали еще 25% уставного капитала в ООО «Азмару групп». Компания регистрировалась в 2009 году как фирма по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами. В июле 2011 года ее исключили из ЕГРЮЛ как недействующую.