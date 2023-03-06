Премиальное Акбердино: как у местного главы в Иглинском районе зарплата стала 1,5 млн

«У нас в Блохино есть „мертвые души“ — жители, которые в свое время купили участки под индивидуальное жилищное строительство, построили там дома, многие даже успели зарегистрировать их как частные домовладения. Но потом эти земли перевели в сельскохозяйственные. В итоге пострадали добросовестные граждане. Документы у них на руках. Это была первая проблема, с которой ко мне обратились жители, когда я стал депутатом в 2019 году. Законопослушные граждане купили на свои кровные участки, построили дома, а сейчас им говорят, что их чуть ли не снесут. Поселок не обслуживают, улицы не чистят», — рассказывает он.