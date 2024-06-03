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Уфимцы смогут ездить по Восточному выезду без остановок

Уфимцы смогут ездить по Восточному выезду без остановок

3 июня 2024, 06:39
Фото: mkset.ru
О внедрении системы оплаты транспондерами на объекте дорожной инфраструктуры сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслана Гарипова.

Во втором квартале 2024 года на Восточном выезде в Уфе начнет действовать безостановочная система оплаты, рассказал прессе замминистра транспорта и дорог Республики Башкортостан Руслан Гарипов. Для этого автомобилистам нужно будет воспользоваться транспондерами, с которых плата будет взиматься в автоматическом режиме.

Как отметил Гарипов, приобрести их можно будет в точках продаж сотовых операторов. Кроме того, в будущем на пунктах взимания оплаты может появиться опция их аренды. Пока такой механизм находится на стадии рассмотрения.

Как сообщили ранее в Минтрансе региона, стоимость одного транспондера составит порядка четырех тысяч рублей. Автомобилисты от подобных новшеств остались не в восторге, сообщал Mkset.

Напомним, открытие Восточного выезда состоялось в марте текущего года. Решение о строительстве объекта власти региона приняли еще в 1992 году, однако полностью реализовать его вышло лишь спустя более чем 30 лет.

Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
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