Уфимцы смогут ездить по Восточному выезду без остановок

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 07:54
Во втором квартале 2024 года на Восточном выезде в Уфе начнет действовать безостановочная система оплаты, рассказал прессе замминистра транспорта и дорог Республики Башкортостан Руслан Гарипов. Для этого автомобилистам нужно будет воспользоваться транспондерами, с которых плата будет взиматься в автоматическом режиме.
Как отметил Гарипов, приобрести их можно будет в точках продаж сотовых операторов. Кроме того, в будущем на пунктах взимания оплаты может появиться опция их аренды. Пока такой механизм находится на стадии рассмотрения.
Как сообщили ранее в Минтрансе региона, стоимость одного транспондера составит порядка четырех тысяч рублей. Автомобилисты от подобных новшеств остались не в восторге, сообщал Mkset.
Напомним, открытие Восточного выезда состоялось в марте текущего года. Решение о строительстве объекта власти региона приняли еще в 1992 году, однако полностью реализовать его вышло лишь спустя более чем 30 лет.