ДТП остановило движение на Восточном выезде в Уфе

По данным сервиса «Яндекс. Карты» в настоящий момент загруженность дорог в Уфе оценивается в три балла из десяти. Как показывает интерактивная карта сервиса, небольшие затруднения при движении по городу водители могут испытать при проезде по улицам Галле, Шафиева, 50 лет СССР и Маршала Жукова.