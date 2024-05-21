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ДТП остановило движение на Восточном выезде в Уфе

ДТП остановило движение на Восточном выезде в Уфе

21 мая 2024, 06:08
Фото: mkset.ru

ДТП остановило движение на Восточном выезде в Уфе

Движение по автодорожному тоннелю оказалось затруднено из-за ДТП, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на очевидцев.

ДТП на Восточном выезде произошло утром вторника, 21 мая. В связи с этим один из пунктов оплаты проезда был временно закрыт, что спровоцировало возникновение автомобильного затора.

По словам очевидцев, время ожидания проезда на пункте оплаты составляет в среднем до семи минут.

Первое ДТП произошло на Восточном выезде спустя двое суток после открытия
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По данным сервиса «Яндекс. Карты» в настоящий момент загруженность дорог в Уфе оценивается в три балла из десяти. Как показывает интерактивная карта сервиса, небольшие затруднения при движении по городу водители могут испытать при проезде по улицам Галле, Шафиева, 50 лет СССР и Маршала Жукова.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, Восточный выезд из Уфы открылся в марте этого года. Появление в городе автодорожного тоннеля с платным проездом вызвало неоднозначную реакцию среди уфимцев. Так, некоторые столкнулись с трудностями при проведении оплаты, а жители СНТ неподалеку от выезда заявили, что новый объект изменил русло протекающей здесь реки Юрмаш.

Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
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