ДТП остановило движение на Восточном выезде в Уфе

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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ДТП на Восточном выезде произошло утром вторника, 21 мая. В связи с этим один из пунктов оплаты проезда был временно закрыт, что спровоцировало возникновение автомобильного затора.
По словам очевидцев, время ожидания проезда на пункте оплаты составляет в среднем до семи минут.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» в настоящий момент загруженность дорог в Уфе оценивается в три балла из десяти. Как показывает интерактивная карта сервиса, небольшие затруднения при движении по городу водители могут испытать при проезде по улицам Галле, Шафиева, 50 лет СССР и Маршала Жукова.
Напомним, Восточный выезд из Уфы открылся в марте этого года. Появление в городе автодорожного тоннеля с платным проездом вызвало неоднозначную реакцию среди уфимцев. Так, некоторые столкнулись с трудностями при проведении оплаты, а жители СНТ неподалеку от выезда заявили, что новый объект изменил русло протекающей здесь реки Юрмаш.