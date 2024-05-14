На Восточном выезде из Уфы начнут работать транспондеры

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Благодаря транспондеру, устанавливаемому на лобовое стекло машины, водители смогут автоматически оплачивать проезд по дороге, не останавливаясь. Списание средств будет проводиться при проезде автомобиля мимо пункта взимания платы.
Само устройство, между тем, — недешевое. Выложить за транспондер водителям придется 4 тысячи рублей. Автолюбители от таких цен оказались не в восторге.
«Все равно найдутся те, кто устройство не купит и будет стоять под шлагбаумом. Придется ждать остальных. Это во-первых. Во-вторых, въезда всего два и покупать за 4 тысячи это устройство ради четырех сэкономленных минут нет смысла», — пишет недовольный пользователь соцсетей.
«Для жителей города могли бы и бесплатным сделать», — уверен уфимец Михаил.
«Как штрафы по госномеру отправлять на Госуслуги — они умеют, а как выставлять счет за проезд — так покупайте транспондер», — раскритиковал нововведение комментатор Азат.
Ранее Mkset сообщал о впечатлениях первых водителей, воспользовавшихся дорогой. Так, один из автолюбителей рассказал, как с него «содрали» круглую сумму денег за проезд с прицепом.