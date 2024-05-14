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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

За проезд по Восточному выезду в Уфе придется заплатить ₽4000

На Восточном выезде из Уфы начнут работать транспондеры

14 мая 2024, 05:07
Фото: Минтранс Башкирии

За проезд по Восточному выезду в Уфе придется заплатить ₽4000

Проезд по уфимскому Восточному выезду с начала лета можно будет оплачивать транспондером. Как сообщили в Минтрансе Башкирии, сейчас ведется тестирование работы системы.

Благодаря транспондеру, устанавливаемому на лобовое стекло машины, водители смогут автоматически оплачивать проезд по дороге, не останавливаясь. Списание средств будет проводиться при проезде автомобиля мимо пункта взимания платы.

Само устройство, между тем, — недешевое. Выложить за транспондер водителям придется 4 тысячи рублей. Автолюбители от таких цен оказались не в восторге.

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«Все равно найдутся те, кто устройство не купит и будет стоять под шлагбаумом. Придется ждать остальных. Это во-первых. Во-вторых, въезда всего два и покупать за 4 тысячи это устройство ради четырех сэкономленных минут нет смысла», — пишет недовольный пользователь соцсетей.
«Для жителей города могли бы и бесплатным сделать», — уверен уфимец Михаил.
«Как штрафы по госномеру отправлять на Госуслуги — они умеют, а как выставлять счет за проезд — так покупайте транспондер», — раскритиковал нововведение комментатор Азат.

Ранее Mkset сообщал о впечатлениях первых водителей, воспользовавшихся дорогой. Так, один из автолюбителей рассказал, как с него «содрали» круглую сумму денег за проезд с прицепом.

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