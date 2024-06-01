На Аллее Славы в Башкирии поставили не тот танк

Автор поста сразу же ответил, что ошибка в типе танка, у них в парке установлен Т-62, а на табличке указан Т-64! Это то же самое, что поставить на постамент автомобиль «Москвич», а указать как «Жигули», какая разница, тоже же машина. И это средний танк! В СССР отказались от выпуска тяжелых танков.