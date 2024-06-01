На Аллее Славы в Башкирии поставили не тот танк

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Ильшат Юмагулов в социальной сети в «ВКонтакте» опубликовал необычный пост, где рассказал о том, что создатели танкового памятника на Аллее Славы перепутали выставляемую машину с описанием.
— В парке на Аллее Славы установлен памятник танку Т-62, но почему-то администрация решила установить на него табличку с названием и характеристиками танка Т-64А, где указано, что это основной боевой танк СССР, это неправда! Это абсолютно два разных танка, это даже можно определить визуально! Т-62 создан на базе танка Т-55 и выпускался на УВЗ в Нижнем Тагиле, а Т-64 разрабатывался с нуля и выпускался в Харькове. Т-62, как и Т-64, оба являются основными боевыми машинами своего времени. Не надо вводить людей в заблуждение. Молодое поколение и так плохо знает историю. Администрации надо быть внимательнее, — отметил Ильшат.
В комментариях некоторые жители написали, что ничего страшного в этом нет.
— А в чём, собственно, проблема? Перечитал несколько раз пост (подозревая, что не нашел суть проблемы изначально), но так ничего и не понял. При чем тут Нижний Тагил и Харьков? Это все было территорией СССР. После Второй мировой от концепции средних/тяжёлых танков отказались — введено обозначение ОБТ — Основной Боевой Танк. Автор поста, где ошибка? — ответил ему Денис Фаррахов.
Автор поста сразу же ответил, что ошибка в типе танка, у них в парке установлен Т-62, а на табличке указан Т-64! Это то же самое, что поставить на постамент автомобиль «Москвич», а указать как «Жигули», какая разница, тоже же машина. И это средний танк! В СССР отказались от выпуска тяжелых танков.