В Уфе неизвестный ворвался в поликлинику и перепугал родителей с детьми

22 ноября в одной из детских поликлиник Калининского района Уфы произошла странная ситуация. По данным ИА «Башинформ» со ссылкой на очевидицу, некий мужчина в необычной одежде и закрытым лицом бегал по зданию поликлиники и кричал, что вооружен. Информацию об этом «Башинформу» сообщили собственные источники в сфере здравоохранения.
– Нас срочно стали выводить на улицу. В поликлинике начались беготня, суета… Одним словом, кошмар. Вскоре его поймали. Он какой-то странный: лицо полностью закрыто, одет необычно, — приводит издание слова очевидца произошедшего.
В «Башинформе» уточнили, что в пресс-службах МВД и минздрава РБ оставили данный инцидент без комментариев. Mkset также обратился в МВД Башкирии, где порекомендовали обратиться в минздрав. В минздраве ситуацию пока не прокомментировали.