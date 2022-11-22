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В Уфе неизвестный ворвался в поликлинику и перепугал родителей с детьми

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI

Неизвестный ворвался в детскую поликлинику в Уфе и перепугал пациентов

Необычно одетого мужчину с закрытым лицом и с сумкой вскоре задержали.

22 ноября в одной из детских поликлиник Калининского района Уфы произошла странная ситуация. По данным ИА «Башинформ» со ссылкой на очевидицу, некий мужчина в необычной одежде и закрытым лицом бегал по зданию поликлиники и кричал, что вооружен. Информацию об этом «Башинформу» сообщили собственные источники в сфере здравоохранения.

– Нас срочно стали выводить на улицу. В поликлинике начались беготня, суета… Одним словом, кошмар. Вскоре его поймали. Он какой-то странный: лицо полностью закрыто, одет необычно, — приводит издание слова очевидца произошедшего.

В «Башинформе» уточнили, что в пресс-службах МВД и минздрава РБ оставили данный инцидент без комментариев. Mkset также обратился в МВД Башкирии, где порекомендовали обратиться в минздрав. В минздраве ситуацию пока не прокомментировали.

#Ирина Деревянчук#Происшествия
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