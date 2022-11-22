В Уфе неизвестный ворвался в поликлинику и перепугал родителей с детьми

22 ноября в одной из детских поликлиник Калининского района Уфы произошла странная ситуация. По данным ИА «Башинформ» со ссылкой на очевидицу, некий мужчина в необычной одежде и закрытым лицом бегал по зданию поликлиники и кричал, что вооружен. Информацию об этом «Башинформу» сообщили собственные источники в сфере здравоохранения.