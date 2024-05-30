Мужчина уснул в горящей машине у кафе на трассе в Башкирии

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Утром, 30 мая, произошло шокирующее событие в деревне Ташлы Елга Балтачевского района Республики Башкортостан. Около придорожного кафе «Альянс» загорелся автомобиль «Лада Веста», принадлежащий 24-летнему мужчине. В результате происшествия водитель пострадал, надышавшись едким дымом.
Как стало известно, мужчина остановился на отдых и решил вздремнуть в своем автомобиле. Во время его крепкого сна вспыхнул пожар. Очевидцы заметили дым из-под капота и спешно вызвали пожарную службу.
Фото: МЧС РБ
Несмотря на оперативное прибытие огнеборцев МЧС России и добровольцев, потушить пожар удалось не сразу. Причиной возгорания пока не установлена, однако дознаватель МЧС уже приступил к расследованию инцидента.
Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, однако, врачи надеются на скорейшее выздоровление.
Это трагическое событие служит напоминанием о важности соблюдения правил дорожного движения, в том числе о необходимости отдыхать во время длительных поездок, невыполнение этих правил может привести к фатальным последствиям, предупреждает МЧС Башкирии.