Байкер переломал кости в тройном ДТП в Уфе

Инцидент случился в начале улицы Габдуллы Амантая. Мужчина за рулем Volkswagen Polo снес мотоцикл марки Honda, ехавший в том же направлении. После столкновения байкер врезался в припаркованный Renault Sandero, 36-летнего мотоциклиста вскоре увезли на карете скорой с несколькими переломами.