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Байкер переломал кости в тройном ДТП в Уфе

Байкер переломал кости в тройном ДТП в Уфе

27 мая 2024, 05:10
Фото: ГИБДД
Массовая авария произошла в субботу, 25 мая, в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом сообщили в ГИБДД города. В результате аварии врачи госпитализировали мотоциклиста.

Инцидент случился в начале улицы Габдуллы Амантая. Мужчина за рулем Volkswagen Polo снес мотоцикл марки Honda, ехавший в том же направлении. После столкновения байкер врезался в припаркованный Renault Sandero, 36-летнего мотоциклиста вскоре увезли на карете скорой с несколькими переломами.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия
Фото: ГИБДД

Обстоятельства произошедшего правоохранительные органы. На виновника ДТП составлены протоколы, ведется разбирательство.

Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом в Гафурийской районе Башкирии. Подросток на мопеде погиб после столкновения с автомобилем.

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