Байкер переломал кости в тройном ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
Инцидент случился в начале улицы Габдуллы Амантая. Мужчина за рулем Volkswagen Polo снес мотоцикл марки Honda, ехавший в том же направлении. После столкновения байкер врезался в припаркованный Renault Sandero, 36-летнего мотоциклиста вскоре увезли на карете скорой с несколькими переломами.
Обстоятельства произошедшего правоохранительные органы. На виновника ДТП составлены протоколы, ведется разбирательство.
Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом в Гафурийской районе Башкирии. Подросток на мопеде погиб после столкновения с автомобилем.