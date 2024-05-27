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Красавица погибла после ДТП под Уфой

Красавица погибла после ДТП под Уфой

27 мая 2024, 04:26
Фото: ЦРЖД «Пин и Пуф"/Telegram
В Уфе красивая косуля погибла после сильного перелома двух конечностей, рассказали в центре по реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Дикую козу на протяжении нескольких дней выхаживали волонтеры, но спасти ее так и не удалось.

Инцидент с травмированием животного случился 25 мая под Уфой, вблизи деревни Локотки, в Башкирии. Волонтерам о попавшей в беду косуле сообщили очевидцы — люди рассказали, что животное не могло убежать и прыгало, опираясь только на задние лапы. Волонтеры уверены: повреждения косуля получила вследствие столкновения с автомобилем.

— Это сто процентов автотравма, слишком сильные повреждения. [Отловили], скорее всего, сразу после травмы, судя по открытой ране. Повезло, что сосуды не перебиты, — рассказали волонтеры.

Несмотря на усилия ветеринаров и кратковременное улучшение состояния косули, ночью на 27 мая животному вновь стало хуже. К утру дикая коза погибла.

Ранее Mkset рассказывал о спасении ласки, которая угодила в клей для грызунов. Зверька выходили и выпустили в дикую природу.

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