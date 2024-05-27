Красавица погибла после ДТП под Уфой

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Инцидент с травмированием животного случился 25 мая под Уфой, вблизи деревни Локотки, в Башкирии. Волонтерам о попавшей в беду косуле сообщили очевидцы — люди рассказали, что животное не могло убежать и прыгало, опираясь только на задние лапы. Волонтеры уверены: повреждения косуля получила вследствие столкновения с автомобилем.
— Это сто процентов автотравма, слишком сильные повреждения. [Отловили], скорее всего, сразу после травмы, судя по открытой ране. Повезло, что сосуды не перебиты, — рассказали волонтеры.
Несмотря на усилия ветеринаров и кратковременное улучшение состояния косули, ночью на 27 мая животному вновь стало хуже. К утру дикая коза погибла.
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