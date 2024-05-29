mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Смерть на гидроцикле попала на видео

Смерть на гидроцикле попала на видео

29 мая 2024, 10:26
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Момент гибели мужчины, пересекавшего реку на гидроцикле, попал на камеры видеонаблюдения.

В сети появилось кадры гибели мужчины на реке Дема под Уфой. Он скончался во время катания на гидроциклах.

На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть место происшествия: спуск к реке с небольшим с деревянными ступенями и небольшим причалом. Между двумя высокими деревьями по двум берегам протянут металлический трос.

Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и людям с неустойчивой психикой
Видео: «Новости. Уфа Башкортостан"/ Telegram

Мужчина на большой скорости двигается по поверхности воды и не успевает уклониться от препятствия. В следующее мгновение видно, как он зацепился за трос головой, после чего резко оказался в воде. От полученных травм он скончался на месте.

По данным местного Telegram-канала, погибший был владельцем загородного ресторана. Как утверждает тг-канал, в тот вечер он впервые выехал на реку на новом гидроцикле.

По предварительной информации, вместе с погибшим мужчиной на водоеме находились еще двое людей: взрослый мужчина и несовершеннолетний ребенок. Они отправились к реке во вторник, 28 мая, чтобы покататься на гидроциклах.

Читайте также:
Житель Башкирии умер после катания на гидроциклахМагазин пиротехники вспыхнул в НефтекамскеТрассу в Уфу из Дёмы перекроют на выходные
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Смерть#Видеонаблюдение#Инциденты#Река Дема#Гидроцикл
Подпишитесь
Всё о партнерше Радия Хабирова: кого глава Башкирии кружил в центре Уфы
Сегодня, 08:12
Обезглавленный труп нашли в реке под Уфой
Сегодня, 05:43
Куда пригласить на свидание в Уфе девушку
Вчера, 13:20
Прибавка к пенсии в Башкирии положена не всем
Вчера, 14:53
Конвой с мигалками промчался по Уфе из-за женщины
Сегодня, 05:25
Смертельная погоня погранцов с мигалками произошла в Башкирии
Вчера, 18:39
"