Смерть на гидроцикле попала на видео

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В сети появилось кадры гибели мужчины на реке Дема под Уфой. Он скончался во время катания на гидроциклах.
На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть место происшествия: спуск к реке с небольшим с деревянными ступенями и небольшим причалом. Между двумя высокими деревьями по двум берегам протянут металлический трос.
Мужчина на большой скорости двигается по поверхности воды и не успевает уклониться от препятствия. В следующее мгновение видно, как он зацепился за трос головой, после чего резко оказался в воде. От полученных травм он скончался на месте.
По данным местного Telegram-канала, погибший был владельцем загородного ресторана. Как утверждает тг-канал, в тот вечер он впервые выехал на реку на новом гидроцикле.
По предварительной информации, вместе с погибшим мужчиной на водоеме находились еще двое людей: взрослый мужчина и несовершеннолетний ребенок. Они отправились к реке во вторник, 28 мая, чтобы покататься на гидроциклах.