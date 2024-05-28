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Магазин пиротехники вспыхнул в Нефтекамске

Магазин пиротехники вспыхнул в Нефтекамске

28 мая 2024, 06:41
Фото: 1MI
Возгорание в торговом помещении угрожает городу незапланированным салютом с неконтролируемыми спецэффектами.

Пожар произошел в магазине пиротехники в Нефтекамске. По информации тг-канала Mash Batash, пламенем в настоящий момент объят второй этаж здания на площади порядка 90 кв. м.

Как утверждает, к тушению огня были направлены 17 спасателей и 5 единиц техники.

Видео: Mash Batash

На кадрах очевидцев видно, как над зданием поднимается столб дыма высотой в несколько метров — небо над городом заполняется серой пеленой. Часть здания объята языками пламени.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.

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