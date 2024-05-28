Магазин пиротехники вспыхнул в Нефтекамске

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Пожар произошел в магазине пиротехники в Нефтекамске. По информации тг-канала Mash Batash, пламенем в настоящий момент объят второй этаж здания на площади порядка 90 кв. м.
Как утверждает, к тушению огня были направлены 17 спасателей и 5 единиц техники.
На кадрах очевидцев видно, как над зданием поднимается столб дыма высотой в несколько метров — небо над городом заполняется серой пеленой. Часть здания объята языками пламени.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.