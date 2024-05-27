Трассу в Уфу из Дёмы перекроют на выходные

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 10:01
Временные ограничения вводятся на проезд по Демскому шоссе в Уфе в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье (с 1 по 2 июня) проезд будет недоступен в связи с продолжением ремонта дорожного полотна. В частности, в указанный период запланировано проведение ремонта дороги в направлении из Демы в центр.
Напомним, ранее с связи с ремонтом на дорожном объекте уже вводились ограничения. Так, в минувшие выходные проезд был ограничен по двум полосам, ведущим в сторону города, на остальных действовало реверсивное движение.
Примечательно, что на Демском шоссе в выходные возникли пробки, которые автомобилисты назвали «жестью».