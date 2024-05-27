Трассу в Уфу из Дёмы перекроют на выходные

Временные ограничения вводятся на проезд по Демскому шоссе в Уфе в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье (с 1 по 2 июня) проезд будет недоступен в связи с продолжением ремонта дорожного полотна. В частности, в указанный период запланировано проведение ремонта дороги в направлении из Демы в центр.