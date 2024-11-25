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Видеонаблюдение

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2024
Видео. Конфликт на работе привел к поджогу автомобиля в Уфе
25 ноября, 06:08
В центре Уфы спалили припаркованные автомобили
22 ноября, 06:23
В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя
13 ноября, 15:09
Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе
16 октября, 19:33
В школьных туалетах Башкирии повесили камеры
11 сентября, 04:31
Уфимские водители идут на крайние меры
9 сентября, 14:18
«Тупанул я откровенно»: уфимец пришёл в участок с наркотиками
3 сентября, 16:16
Видео. Элегантная авария произошла в Башкирии
30 августа, 15:18
Видео. «Ты — не ты, когда голоден»
24 августа, 04:43
Большая стирка: самокатчики в Уфе вышли на новый уровень
19 июля, 11:19
Уфа превратилась в Сайлент Хилл
Погружение города в дымку летнего тумана записала камера видеонаблюдения на высотке.
19 июля, 06:55
В Уфе убийцу нашли по камерам магазина
Разыскиваемая два месяца обвиняемая признала вину в совершении преступления после предъявления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
19 июня, 12:00
Чувствительный контент. Смерть на гидроцикле попала на видео
Момент гибели мужчины, пересекавшего реку на гидроцикле, попал на камеры видеонаблюдения.
29 мая, 10:26
2023
Массовая драка на рынке в Уфе попала на камеры
26 сентября 2023, 11:17
Извращенец в Уфе напугал девушку в подъезде жилого дома
В Кировском районе Уфы девушка подверглась домогательству со стороны неизвестного мужчины в подъезде жилого дома.
16 августа 2023, 05:43

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