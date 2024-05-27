EXEED TXL: Новый стандарт внедорожника с душой гонщика

Внедорожник EXEED TXL получил масштабное обновление, которое затронуло не только дизайн, но и техническую начинку. Теперь мощный двигатель 2.0 литра работает в паре с собственной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а интерьер стал еще более роскошным и технологичным.

Готовьтесь к новым ощущениям за рулем! EXEED TXL — это не просто внедорожник, это воплощение мощности, комфорта и современных технологий. Автомобиль получил переработанный экстерьер с новой решеткой радиатора, 20-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами, подчеркивающими спортивный характер модели. Но главные изменения скрываются под капотом. Новый TXL оснащен мощным 2.0-литровым турбомотором, который выдает впечатляющие 197 л. с. и 375 Нм крутящего момента. Впервые в этой модели устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач собственной разработки. Она обеспечивает плавное переключение передач, молниеносный разгон до 100 км/ч за 8.7 секунды и высокую топливную экономичность. Интерьер TXL поражает своей роскошью и технологичностью. Внутри вас ждет полностью обновленная передняя панель с двумя 12.3-дюймовыми изогнутыми дисплеями, современная аудиосистема LION MELODY с 23 динамиками и системой активного шумоподавления, а также новый мультируль с сенсорным управлением. Но самое главное — это безопасность и комфорт. Новый TXL предлагает полный набор систем помощи водителю ADAS, а в комплектации Flagship появился проекционный дисплей с информацией о скорости, запасе хода и навигации. EXEED TXL доступен в четырёх комплектациях: Business, Prestige, Premium и Flagship. Узнать подробности ценового предложения, а также лично убедиться на тест-драйве, что перед вами динамичный и комфортный кроссовер, можно в офисе продаж официального дилера EXEED Центр Альфа-Сервис на Салавата Юлаева (проспект Салавата Юлаева, 24). Тел. +7 347 262 6000.