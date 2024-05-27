mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 27 мая, 12:35

Published 27 мая, 12:35

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

EXEED TXL: Новый стандарт внедорожника с душой гонщика

EXEED TXL: Новый стандарт внедорожника с душой гонщика

27 мая 2024, 12:35
Фото: EXEED
Реклама. ООО «УФА-АВТО» . erid: LjN8KP7hv
Внедорожник EXEED TXL получил масштабное обновление, которое затронуло не только дизайн, но и техническую начинку. Теперь мощный двигатель 2.0 литра работает в паре с собственной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а интерьер стал еще более роскошным и технологичным.

Готовьтесь к новым ощущениям за рулем! EXEED TXL — это не просто внедорожник, это воплощение мощности, комфорта и современных технологий. Автомобиль получил переработанный экстерьер с новой решеткой радиатора, 20-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами, подчеркивающими спортивный характер модели.

Но главные изменения скрываются под капотом. Новый TXL оснащен мощным 2.0-литровым турбомотором, который выдает впечатляющие 197 л. с. и 375 Нм крутящего момента. Впервые в этой модели устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач собственной разработки. Она обеспечивает плавное переключение передач, молниеносный разгон до 100 км/ч за 8.7 секунды и высокую топливную экономичность.

Интерьер TXL поражает своей роскошью и технологичностью. Внутри вас ждет полностью обновленная передняя панель с двумя 12.3-дюймовыми изогнутыми дисплеями, современная аудиосистема LION MELODY с 23 динамиками и системой активного шумоподавления, а также новый мультируль с сенсорным управлением.

Но самое главное — это безопасность и комфорт. Новый TXL предлагает полный набор систем помощи водителю ADAS, а в комплектации Flagship появился проекционный дисплей с информацией о скорости, запасе хода и навигации.

EXEED TXL доступен в четырёх комплектациях: Business, Prestige, Premium и Flagship.

Узнать подробности ценового предложения, а также лично убедиться на тест-драйве, что перед вами динамичный и комфортный кроссовер, можно в офисе продаж официального дилера EXEED Центр Альфа-Сервис на Салавата Юлаева (проспект Салавата Юлаева, 24). Тел. +7 347 262 6000.

#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Машины
Подпишитесь
Видео. Владимир Путин предложил условия мира на Украине
Сегодня, 11:15
Ребенок выпал из окна дома в Уфе
Сегодня, 08:27
В Башкирии разрешат убивать символ Уфы
Сегодня, 08:19
В Башкирии объявили три выходных
Сегодня, 08:11
Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям
Сегодня, 06:32
Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией
Сегодня, 10:12
"