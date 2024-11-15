mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Машины

Выбрать дату
Ноябрь
Ремонт по-башкортостански: асфальт укладывают на снег
15 ноября, 09:23
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Октябрь
Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит
29 октября, 13:52
«Как будто стреляли»: кто портит иномарки в Уфе
29 октября, 05:34
Сентябрь
Машину из «Безумного Макса» заметили в Уфе
15 сентября, 09:23
Август
По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы
28 августа, 14:41
Уфимского автодилера оштрафовали на дьявольскую сумму
27 августа, 15:51
Кому в Уфе платят по ₽315 000
18 августа, 11:23
Уфу перекроют из-за ярмарок и троллейбусов
16 августа, 17:08
«Битву экстрасенсов» устроили в уфимском дворе
15 августа, 13:07
Июль
Почти вековая старушка с клюкой ответит за разбитые иномарки в Башкирии
24 июля, 10:16
Бабуля расколотила иномарки клюшкой в Башкирии
Погром на парковке во дворе дома устроила пенсионерка в Туймазах 22 июля, сообщают очевидцы.
23 июля, 11:14
Пьяный угон обернулся выгодной сделкой в Башкирии
3 июля, 05:45
Июнь
Центр Уфы встанет в пробках
29 июня, 05:53
В Башкирии закрыли разваливающийся мост
Переправу через реку Большой Ик в Кугарчинском районе Башкортостана перекрыли с 27 июня, сообщает начальник ГАИ региона Владимир Севастьянов.
27 июня, 13:05
«Блудный» каршеринг вернулся в Уфу
26 июня, 09:51
Гнев и недоумение: что думают пассажиры о водителях такси
24 июня, 12:29
В Уфе важную улицу перекроют до конца лета
Улица Менделеева в столице Башкирии будет частично перекрыта почти на два месяца, сообщили в мэрии города.
21 июня, 06:17
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Жертвами смертельных ДТП за январь — июнь 2024 года в Башкортостане стали 154 человека, стало известно в ходе правительственного совещания в регионе.
18 июня, 11:12
EXEED TXL: Новый стандарт внедорожника с душой гонщика
14 июня, 12:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика