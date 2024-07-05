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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Когда закончится жара в Башкирии

Когда закончится жара в Башкирии

5 июля 2024, 04:29
Фото: 1MI
Синоптики пообещали скорое возвращение умеренной погоды.

Как гласят данные Башкирского управления Гидрометцентра, на этой неделе отступать жара не планируется. С 5 по 7 июля столбик термометра в дневное время будет держаться на отметках +26°С…+34°С.

По информации «Гисметео», сильная жара в регионе продержится до конца следующей рабочей недели. Так, 11 июля синоптики ожидают в регионе +27°С, а уже на следующий день, 12 июля, столбик термометра резко опустится до +19°С. В дальнейшем весь месяц не обещается температура выше +25°С. «Яндекс Погода» также прогнозирует падение жары со следующего четверга, 12 июля.

Ранее синоптики Башгидрометцентра обещали, что в целом температурные показатели в июле будут соответствовать норме.

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