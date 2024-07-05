Когда закончится жара в Башкирии

По информации «Гисметео», сильная жара в регионе продержится до конца следующей рабочей недели. Так, 11 июля синоптики ожидают в регионе +27°С, а уже на следующий день, 12 июля, столбик термометра резко опустится до +19°С. В дальнейшем весь месяц не обещается температура выше +25°С. «Яндекс Погода» также прогнозирует падение жары со следующего четверга, 12 июля.