Мэр Уфы призывает остаться дома

В Уфе в ближайшие дни ожидается аномальная жара, что заставило мэра города Ратмира Мавлиева обратиться к жителям с призывом к осторожности и рекомендацией по возможности оставаться дома.

В ближайшие дни столбик термометра поднимется до 32-34 градусов. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме — поливают улицы, тротуары, зеленые насаждения, сообщает мэр города. Однако, Ратмир Мавлиев советует быть более острожными и соблюдать рекомендации при аномальной жаре. — По возможности не выходите из дома, пейте больше воды, купайтесь только в разрешенных местах. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких! , — комментирует Ратмир Мавлиев. Синоптики напоминают, что жаркая погода может быть опасна для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Читайте также: Первые летние дни будут жаркими в Башкирии Погода в Уфе удивит аномалией Жару в Башкирии победит окрошка