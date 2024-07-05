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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Мэр Уфы призывает остаться дома

Мэр Уфы призывает остаться дома

5 июля 2024, 05:27
Фото: Ратмир Мавлиев
В Уфе в ближайшие дни ожидается аномальная жара, что заставило мэра города Ратмира Мавлиева обратиться к жителям с призывом к осторожности и рекомендацией по возможности оставаться дома.

В ближайшие дни столбик термометра поднимется до 32-34 градусов. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме — поливают улицы, тротуары, зеленые насаждения, сообщает мэр города.

Однако, Ратмир Мавлиев советует быть более острожными и соблюдать рекомендации при аномальной жаре.

— По возможности не выходите из дома, пейте больше воды, купайтесь только в разрешенных местах. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких! , — комментирует Ратмир Мавлиев.

Синоптики напоминают, что жаркая погода может быть опасна для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

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