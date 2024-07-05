Мэр Уфы призывает остаться дома

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В ближайшие дни столбик термометра поднимется до 32-34 градусов. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме — поливают улицы, тротуары, зеленые насаждения, сообщает мэр города.
Однако, Ратмир Мавлиев советует быть более острожными и соблюдать рекомендации при аномальной жаре.
— По возможности не выходите из дома, пейте больше воды, купайтесь только в разрешенных местах. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких! , — комментирует Ратмир Мавлиев.
Синоптики напоминают, что жаркая погода может быть опасна для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями.