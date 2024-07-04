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Арт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентов

Арт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентов

4 июля 2024, 17:06
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
Новость о том, что власти Уфы намерены заняться благоустройством водонапорной башни в Уфе, вызвала большой интерес у жителей города, которые предложили свои варианты того, как можно преобразить пространство.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях о предстоящем благоустройстве территории у водонапорной башни за Телецентром. Сити-менеджер отметил, что власти пока не определились с тем, что расположить внутри башни, в связи с чем попросил горожан предложить свои варианты в комментариях.

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На просьбу Мавлиева откликнулось немало граждан. Так, уфимка Юлия предложила сделать из башни мультимедийный выставочный центр с арт-объектами и световыми проекциями на стенах. В качестве аккомпанемента к визуальному ряду женщина предлагает использовать строки из песен Земфиры*, группы ДДТ и Люмен. Кроме того, она рекомендовала обратиться к литературному наследию писателей из Уфы: Сергея Довлатова и других.

Предложение уфимки вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Многие из них указали ей на то, что некоторые из перечисленных ею музыкантов были признаны иностранными агентами.

— Ну вы рассмешили: ДДТ, Земфира*… К сожалению, их творчество как бы под запретом, они же типа предатели Родины, — написали ей в комментариях.

* признана Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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#Общество#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Земфира#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДДТ#Арт-объекты#Водонапорная башня
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