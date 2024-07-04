Арт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентов

На просьбу Мавлиева откликнулось немало граждан. Так, уфимка Юлия предложила сделать из башни мультимедийный выставочный центр с арт-объектами и световыми проекциями на стенах. В качестве аккомпанемента к визуальному ряду женщина предлагает использовать строки из песен Земфиры*, группы ДДТ и Люмен. Кроме того, она рекомендовала обратиться к литературному наследию писателей из Уфы: Сергея Довлатова и других.