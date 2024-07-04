Арт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентов

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях о предстоящем благоустройстве территории у водонапорной башни за Телецентром. Сити-менеджер отметил, что власти пока не определились с тем, что расположить внутри башни, в связи с чем попросил горожан предложить свои варианты в комментариях.
На просьбу Мавлиева откликнулось немало граждан. Так, уфимка Юлия предложила сделать из башни мультимедийный выставочный центр с арт-объектами и световыми проекциями на стенах. В качестве аккомпанемента к визуальному ряду женщина предлагает использовать строки из песен Земфиры*, группы ДДТ и Люмен. Кроме того, она рекомендовала обратиться к литературному наследию писателей из Уфы: Сергея Довлатова и других.
Предложение уфимки вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Многие из них указали ей на то, что некоторые из перечисленных ею музыкантов были признаны иностранными агентами.
— Ну вы рассмешили: ДДТ, Земфира*… К сожалению, их творчество как бы под запретом, они же типа предатели Родины, — написали ей в комментариях.
* признана Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.