Уфа станет столицей безработных

В Уфе мероприятия пройдут 28 июня на площадке Конгресс-холла. Жителям города представят более четырех тысяч вакансий. Уфимцы смогут пройти профтестирования, получить информацию о востребованных профессиях и поучаствовать в мастер-классах по улучшению своих навыков.