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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Уфа станет столицей безработных

Уфа станет столицей безработных

24 мая 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
Но только на один день: так решили федеральные власти

Башкирия станет центром ярмарки «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в Минтруде региона.

В Уфе мероприятия пройдут 28 июня на площадке Конгресс-холла. Жителям города представят более четырех тысяч вакансий. Уфимцы смогут пройти профтестирования, получить информацию о востребованных профессиях и поучаствовать в мастер-классах по улучшению своих навыков.

На 1000 работающих башкирцев приходится 25 безработных
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Помимо Башкирии, другими «столицами» ярмарки стали также Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Москва, а также Ленинградская, Свердловская и Омская области.

#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Работа#Ярмарки профессий
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