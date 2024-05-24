Уфа станет столицей безработных

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Башкирия станет центром ярмарки «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в Минтруде региона.
В Уфе мероприятия пройдут 28 июня на площадке Конгресс-холла. Жителям города представят более четырех тысяч вакансий. Уфимцы смогут пройти профтестирования, получить информацию о востребованных профессиях и поучаствовать в мастер-классах по улучшению своих навыков.
Помимо Башкирии, другими «столицами» ярмарки стали также Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Москва, а также Ленинградская, Свердловская и Омская области.