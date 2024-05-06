На 1000 работающих башкирцев приходится 25 безразработных

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Башкирии отмечается снижение показателей безработицы. По новым данным республиканского минтруда, с декабря 2023 по февраль 2024 года безработица соответствовала 0,6% к численности рабочей силы.
В настоящий момент в регионе трудятся более 1,8 млн человек, без работы находятся — 44,4 тысячи человек, на учете в службе занятости числятся 12,9 тысяч жителей Башкирии. Большая часть из них получают пособие по безработице.
Известно, что за март 2024 году на работу устроились 1,9 тысяч человек.