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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Башкирии на 1000 работающих жителей приходится 25 безработных

На 1000 работающих башкирцев приходится 25 безразработных

6 мая 2024, 13:27
Фото: 1MI

В Башкирии на 1000 работающих жителей приходится 25 безработных

Безработица в регионе идёт на спад.

В Башкирии отмечается снижение показателей безработицы. По новым данным республиканского минтруда, с декабря 2023 по февраль 2024 года безработица соответствовала 0,6% к численности рабочей силы.

В настоящий момент в регионе трудятся более 1,8 млн человек, без работы находятся — 44,4 тысячи человек, на учете в службе занятости числятся 12,9 тысяч жителей Башкирии. Большая часть из них получают пособие по безработице.

Известно, что за март 2024 году на работу устроились 1,9 тысяч человек.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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