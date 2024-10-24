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Овощ

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Октябрь 2024
Чеснок не будет гнить и сохнуть, если хранить его этим способом!
24 октября 2024, 10:30
Сентябрь 2024
Как посадка чеснока в сидераты под зиму помогает получить высокий урожай без хлопот
30 сентября 2024, 07:26
Огурец-гигант шокировал Башкирию
17 сентября 2024, 06:00
Август 2024
Как сохранить морковь до весны: проверенные методы и советы от опытных садоводов
30 августа 2024, 11:00
Посадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачника
27 августа 2024, 13:00
В каких случаях нужно выкапывать картошку раньше времени: советы эксперта
13 августа 2024, 12:08
Май 2024
Продукты, которые рекомендуется добавить в рацион в июне уфимцам
24 мая 2024, 14:51
Апрель 2024
Не только капуста — какие свежие овощи и фрукты есть в магазинах Башкирии
17 апреля 2024, 05:52

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