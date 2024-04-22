mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Четыре полезных и быстрых рецепта для быстрого перекуса

Быстрые вкусности своими руками: четыре идеи для перекуса

22 апреля 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
Четыре полезных и быстрых рецепта для быстрого перекуса
Откройте для себя мир перекусов и попробуйте легкие блюда от сэндвичей с авокадо до мини-пицц на лаваше

В современном жизни с ее стремительным развитием событий нам всем иногда нужен перекус, сделанный на скорую руку. Но не у всех есть время и особенно желание по долгу стоять у плиты, а идти в кафе или ресторан не всегда возможно.

В таких случаях отличным решением будет приготовить что-то вкусное и полезное своими руками. В этой статье мы предлагаем вам несколько идей как сделать пару вкусностей дома всего за несколько минут.

Сэндвичи с авокадо и омлетом

Вам понадобится: хлеб, авокадо, яйца, молоко, соль и перец.

Как приготовить: сделайте омлет, если вы не любите молоко, то можно просто взбить яйца и пожарить их. Затем разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой. Нарежьте авокадо слайсами и пожарьте их на той же сковороде, где готовили омлет. Сложите всё между двумя ломтиками хлеба и наслаждайтесь вкусом.

Сытный завтракСытный завтрак
Сытный завтрак
Фото: 1MI

Хрустящие оладьи из творога

Вам понадобится: 200 г творога, яйцо, 3 столовые ложки муки, сахар и ваниль.

Как приготовить: в глубокой тарелке смешайте творог, яйцо, муку, сахар и ванильный экстракт до получения однородной массы. Выкладывайте ложкой порции теста на разогретую сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими с медом или сгущенкой.

Быстрые оладушкиБыстрые оладушки
Быстрые оладушки
Фото: Изображение Midjourney

Мини-пиццы на лаваше

Вам понадобится: лаваш (1-2 листа), томатный соус, сыр, колбаса или ветчина, овощи (помидоры, грибы, перец).

Как приготовить: предварительно разогрейте духовку до 200℃. Разложите лаваш на рабочей поверхности и разрежьте его на квадраты или прямоугольники нужного размера. Намажьте каждый кусочек лаваша томатным соусом, оставляя небольшой край для корочки. Посыпьте каждый кусочек лаваша тертым сыром. Равномерно распределите на каждом кусочке лаваша нарезанную колбасу или ветчину, кусочки помидоров, нарезанные грибы, ломтики перца. Поставьте мини-пиццы на лист пергамента или противень и отправьте в разогретую духовку. Запекайте мини-пиццы примерно 10-15 минут или до появления золотистой корочки.

Мини-пиццы для всей семьиМини-пиццы для всей семьи
Мини-пиццы для всей семьи
Фото: 1MI

Чесночный хлеб с сыром

Вам понадобится: 1 булочка хлеба (лучше всего использовать французский багет), 4 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра (гауда или чеддер), оливковое масло, соль и перец.

Как приготовить: не разрезая, глубоко воткните в сыр зубчики чеснока. Разрежьте хлеб на кусочки и разложите их на противень вокруг сыра так, чтобы продукты соприкасались. Полейте хлеб оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Поставьте противень в духовку и запекайте 10-15 минут, пока сыр не расплавится и хлеб не станет золотистым и хрустящим. Готовый чесночный хлеб с сыром и чесноком можно подавать горячим или теплым.

Приятного аппетита!

Вечерний перекусВечерний перекус
Вечерний перекус
Фото: 1MI
Читайте также:
Окрошка Окрошка — русское кулинарное наследие: история возникновения и рецептыШашлыки на майские праздники — выбираем правильное мясо и готовим по рецептам
#Ольга Харина#Общество#Еда#Рецепты
Подпишитесь
В Башкирии бизнесмен с сыновьями жестко избил компанию подростков
Сегодня, 10:28
В Башкирии вынесли приговор чиновнику-взяточнику
Сегодня, 08:58
В Уфе объявили крупную операцию ГИБДД
Сегодня, 07:39
Известны даты запуска работы фонтанов в Уфе
Сегодня, 07:27
Новый температурный рекорд побит в Уфе
Сегодня, 05:47
В Башкирии браконьер выловил больше сотни рыб на озере Кандрыкуль
Сегодня, 05:46
"