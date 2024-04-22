Быстрые вкусности своими руками: четыре идеи для перекуса

Как приготовить: не разрезая, глубоко воткните в сыр зубчики чеснока. Разрежьте хлеб на кусочки и разложите их на противень вокруг сыра так, чтобы продукты соприкасались. Полейте хлеб оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Поставьте противень в духовку и запекайте 10-15 минут, пока сыр не расплавится и хлеб не станет золотистым и хрустящим. Готовый чесночный хлеб с сыром и чесноком можно подавать горячим или теплым.