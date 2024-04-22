Быстрые вкусности своими руками: четыре идеи для перекуса

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В современном жизни с ее стремительным развитием событий нам всем иногда нужен перекус, сделанный на скорую руку. Но не у всех есть время и особенно желание по долгу стоять у плиты, а идти в кафе или ресторан не всегда возможно.
В таких случаях отличным решением будет приготовить что-то вкусное и полезное своими руками. В этой статье мы предлагаем вам несколько идей как сделать пару вкусностей дома всего за несколько минут.
Вам понадобится: хлеб, авокадо, яйца, молоко, соль и перец.
Как приготовить: сделайте омлет, если вы не любите молоко, то можно просто взбить яйца и пожарить их. Затем разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой. Нарежьте авокадо слайсами и пожарьте их на той же сковороде, где готовили омлет. Сложите всё между двумя ломтиками хлеба и наслаждайтесь вкусом.
Вам понадобится: 200 г творога, яйцо, 3 столовые ложки муки, сахар и ваниль.
Как приготовить: в глубокой тарелке смешайте творог, яйцо, муку, сахар и ванильный экстракт до получения однородной массы. Выкладывайте ложкой порции теста на разогретую сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими с медом или сгущенкой.
Вам понадобится: лаваш (1-2 листа), томатный соус, сыр, колбаса или ветчина, овощи (помидоры, грибы, перец).
Как приготовить: предварительно разогрейте духовку до 200℃. Разложите лаваш на рабочей поверхности и разрежьте его на квадраты или прямоугольники нужного размера. Намажьте каждый кусочек лаваша томатным соусом, оставляя небольшой край для корочки. Посыпьте каждый кусочек лаваша тертым сыром. Равномерно распределите на каждом кусочке лаваша нарезанную колбасу или ветчину, кусочки помидоров, нарезанные грибы, ломтики перца. Поставьте мини-пиццы на лист пергамента или противень и отправьте в разогретую духовку. Запекайте мини-пиццы примерно 10-15 минут или до появления золотистой корочки.
Вам понадобится: 1 булочка хлеба (лучше всего использовать французский багет), 4 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра (гауда или чеддер), оливковое масло, соль и перец.
Как приготовить: не разрезая, глубоко воткните в сыр зубчики чеснока. Разрежьте хлеб на кусочки и разложите их на противень вокруг сыра так, чтобы продукты соприкасались. Полейте хлеб оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Поставьте противень в духовку и запекайте 10-15 минут, пока сыр не расплавится и хлеб не станет золотистым и хрустящим. Готовый чесночный хлеб с сыром и чесноком можно подавать горячим или теплым.
Приятного аппетита!