В Башкирии овощи подорожали до 7,4%

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, за первую неделю мая в регионе цены на отдельные виды продовольственных товаров выросли до 7,4%.
Как указывает БашСтат в регулярном отчёте, заметнее всего за первую неделю мая 2024 года в Башкирии подорожала свёкла — на 7,4%, до ₽56,54. Также в тройку лидеров по росту средней стоимости вошла морковь и картофель: 2,3% и 1,7% и ₽47,43 и ₽23,50, соответственно. Кроме того, отмечается рост стоимости консервированного детского питания, вермишели, репчатого, лука, маргарина, свежей капусты и пшена. Здесь рост цен составил от 0,8% до 1,5%.
Вместе с тем аналитики БашСтата заметили и отрицательную динамику стоимости товаров. Так, по данным сотрудников статистического ведомства, в начале мая в Башкирии подешевели свежие огурцы, помидоры, куриные яйца, сливочное масло и бананы. Так, огурцы в среднем потеряли в цене почти 7% и их стоимость составляет ₽114,3.