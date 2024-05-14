В Башкирии овощи подорожали до 7,4%

Как указывает БашСтат в регулярном отчёте, заметнее всего за первую неделю мая 2024 года в Башкирии подорожала свёкла — на 7,4%, до ₽56,54. Также в тройку лидеров по росту средней стоимости вошла морковь и картофель: 2,3% и 1,7% и ₽47,43 и ₽23,50, соответственно. Кроме того, отмечается рост стоимости консервированного детского питания, вермишели, репчатого, лука, маргарина, свежей капусты и пшена. Здесь рост цен составил от 0,8% до 1,5%.