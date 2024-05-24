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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Девочка съела кошку в Уфе

Девочка съела кошку в Уфе

24 мая 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Инородное тело из пищевода ребенка удалили хирурги, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В Уфе медики извлекли металлическую фигурку в виде кошки из пищевода трехлетней девочки. Родители заметили, что она проглотила металлическую кошку, после чего незамедлительно обратились за медицинской помощью.

Инородное тело удалось извлечь. Как сообщил Рахматуллин, здоровью девочки в настоящий момент ничего не угрожает.

Фото: Айрат Рахматуллин/ Telegram

Сама же фигурка, судя по фото, представляет из себя кошку с хвостом и ошейником размером в несколько сантиметров.

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