Девочка съела кошку в Уфе

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Уфе медики извлекли металлическую фигурку в виде кошки из пищевода трехлетней девочки. Родители заметили, что она проглотила металлическую кошку, после чего незамедлительно обратились за медицинской помощью.
Инородное тело удалось извлечь. Как сообщил Рахматуллин, здоровью девочки в настоящий момент ничего не угрожает.
Сама же фигурка, судя по фото, представляет из себя кошку с хвостом и ошейником размером в несколько сантиметров.