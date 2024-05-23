Известно состояние девочки оказавшейся запертой в падающем лифте в Башкирии

Сообщается, что девочка поступила в медучреждение в чевтерг, 16 мая, с сотрясением головного мозга. Врачи провели осмотр и назначили амбулаторное лечение. Из-за жалоб пациентки на на боли в области живота и спины было принято решение госпитализировать её в детское хирургическое отделение. По мнению врачей, у неё могла быть тупая травма живота. К счастью, повреждения внутренних органов выявлено не было. Девочку выписали из больницы в воскресенье, 19 мая. Её состояние оценивалось как удовлетворительное.