Известно состояние девочки оказавшейся запертой в падающем лифте в Башкирии

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Сообщается, что девочка поступила в медучреждение в чевтерг, 16 мая, с сотрясением головного мозга. Врачи провели осмотр и назначили амбулаторное лечение. Из-за жалоб пациентки на на боли в области живота и спины было принято решение госпитализировать её в детское хирургическое отделение. По мнению врачей, у неё могла быть тупая травма живота. К счастью, повреждения внутренних органов выявлено не было. Девочку выписали из больницы в воскресенье, 19 мая. Её состояние оценивалось как удовлетворительное.
В среду, 22 мая, девочка повторно обратилась в приемное отделение. Госпитализация не потребовалась. Заведующий детского хирургического отделения дал все разъяснения по дальнейшей тактике лечения маме пациентки.
Отмечается, что сегодня пациентку пригласили на дообследование. По результатам консилиума врачей, патологии выявлено не было. Пациентку отпустили под амбулаторное наблюдение.
Напомним, лифт сорвался в подъезде жилого дома по улице Артема в Стерлитамаке на прошлой неделе. В тот момент в лифтовой кабине юной жительнице дома. По информации Mkset, лифт сорвался с высоты десятого этажа МКД.