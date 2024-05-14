Чиновник сам себя принял на работу

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Глава Штандинского сельсовета Республики Башкортостан стал фигурантом уголовного дела о подлоге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчина, лишившийся в ходе расследования преступления своего поста, дал признательные показания.
Прокуратура Башкирии сообщила фабулу уголовного дела в отношении экс-чиновника. Как оказалось, это не первое его преступление. Ранее, в 2022 и 2023 годах, глава Штандинского сельсовета дважды был наказан судом за езду без водительских прав. За каждое нарушение он получил по 100 часов обязательных работ.
Отбывать наказание добросовестно мужчина не пожелал и совершил служебный подлог. Он сам себя фиктивно оформил на работу, которая зачлась как отбывание наказаний за езду без прав. Служебный подлог и фикция вскрылись в ходе прокурорской проверки.
Уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.