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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Чиновник из Башкирии сам себя принял на работу

Чиновник сам себя принял на работу

14 мая 2024, 10:40

Чиновник из Башкирии сам себя принял на работу

И снова пошел под суд, желая избежать наказания за прошлые преступления.

Глава Штандинского сельсовета Республики Башкортостан стал фигурантом уголовного дела о подлоге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчина, лишившийся в ходе расследования преступления своего поста, дал признательные показания.

Прокуратура Башкирии сообщила фабулу уголовного дела в отношении экс-чиновника. Как оказалось, это не первое его преступление. Ранее, в 2022 и 2023 годах, глава Штандинского сельсовета дважды был наказан судом за езду без водительских прав. За каждое нарушение он получил по 100 часов обязательных работ.

Отбывать наказание добросовестно мужчина не пожелал и совершил служебный подлог. Он сам себя фиктивно оформил на работу, которая зачлась как отбывание наказаний за езду без прав. Служебный подлог и фикция вскрылись в ходе прокурорской проверки.

Уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.

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