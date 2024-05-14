Чиновник сам себя принял на работу

Прокуратура Башкирии сообщила фабулу уголовного дела в отношении экс-чиновника. Как оказалось, это не первое его преступление. Ранее, в 2022 и 2023 годах, глава Штандинского сельсовета дважды был наказан судом за езду без водительских прав. За каждое нарушение он получил по 100 часов обязательных работ.