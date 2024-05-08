Пьяная директор школы насмерть задавила женщину

Из материалов дела известно, что трагедия случилась около села Сабырово. Обвиняемая выпивала на обочине трассы в компании своих знакомых. После этого, засобиравшись домой она села за руль и нажав на педаль газа, наехала на одну из стоявших перед автомобилем женщин. Пострадавшая умерла не дождавшись приезда скорой помощи.