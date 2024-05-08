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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Башкирии директриса в алкогольном опьянении насмерть задавила женщину

Пьяная директор школы насмерть задавила женщину

8 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI

В Башкирии директриса в алкогольном опьянении насмерть задавила женщину

Смертельный наезд на знакомую случился во время распития женщинами спиртного.

Суд Зилаирского района озвучил приговор бывшему директору школы, обвиняемой в смерти человека. Известно, что руководитель образовательной организации в нетрезвом состоянии наехала на свою знакомую, в результате чего женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Подсудимую признали виновной в нарушении правил дорожного движения, что спровоцировало трагический случай со смертельным исходом. Обстоятельства усложняет тот факт, что директриса села за руль пьяной.

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Из материалов дела известно, что трагедия случилась около села Сабырово. Обвиняемая выпивала на обочине трассы в компании своих знакомых. После этого, засобиравшись домой она села за руль и нажав на педаль газа, наехала на одну из стоявших перед автомобилем женщин. Пострадавшая умерла не дождавшись приезда скорой помощи.

Свою вину, задержанная за смертельный наезд экс-директор школы признала. Суд вынес свой приговор, назначив ей наказание в виде 2-х лет и 6 месяцев лишения свободы. Свой срок женщина будет отбывать в колонии-поселении. Также подсудимая теперь не имеет права управлять транспортными средствами в течение 1 года и 6 месяцев.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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