Пьяная директор школы насмерть задавила женщину

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Суд Зилаирского района озвучил приговор бывшему директору школы, обвиняемой в смерти человека. Известно, что руководитель образовательной организации в нетрезвом состоянии наехала на свою знакомую, в результате чего женщина получила травмы несовместимые с жизнью.
Подсудимую признали виновной в нарушении правил дорожного движения, что спровоцировало трагический случай со смертельным исходом. Обстоятельства усложняет тот факт, что директриса села за руль пьяной.
Из материалов дела известно, что трагедия случилась около села Сабырово. Обвиняемая выпивала на обочине трассы в компании своих знакомых. После этого, засобиравшись домой она села за руль и нажав на педаль газа, наехала на одну из стоявших перед автомобилем женщин. Пострадавшая умерла не дождавшись приезда скорой помощи.
Свою вину, задержанная за смертельный наезд экс-директор школы признала. Суд вынес свой приговор, назначив ей наказание в виде 2-х лет и 6 месяцев лишения свободы. Свой срок женщина будет отбывать в колонии-поселении. Также подсудимая теперь не имеет права управлять транспортными средствами в течение 1 года и 6 месяцев.
Приговор в законную силу еще не вступил.