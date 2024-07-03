mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Планеты

Выбрать дату
Июль 2024
Астропрогноз на июль: кого ждут большие деньги, а кого — любовь?
3 июля 2024, 11:45
Июнь 2024
Каким знакам зодиака повезет с деньгами в июне 2024 года
6 июня 2024, 07:14
Май 2024
Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае
31 мая 2024, 13:16
Магнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье
24 мая 2024, 14:50
Увидят ли уфимцы парад планет
23 мая 2024, 04:12
Ретроградный Плутон в 2024 году: какие ждать перемены и как они выразятся в жизни
13 мая 2024, 07:31
Ученые заявили, что нашли жизнь на одной из планет
8 мая 2024, 10:47
Финансовый гороскоп на май 2024 года для всех знаков зодиаков
6 мая 2024, 08:48
Апрель 2024
Финансовый гороскоп на апрель 2024
10 апреля 2024, 12:10
Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года
5 апреля 2024, 03:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика