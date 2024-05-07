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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 07:17

В «Башкиравтодоре» началась процедура банкротства

В «Башкиравтодоре» началась процедура банкротства

7 мая 2024, 05:23
Фото: Башкиравтодор
В АО «Башкиавтодор» ввели процедуру наблюдения. Такое решение на основании ходатайства кредиторов принял Арбитражный суд Башкирии.

ООО «РВ-тариф» требует с башкортостанской компании 32,7 млн рублей. Задолженность включена в третью очередь требований кредиторов. Временным управляющим «Башкиравтодора» назначили Александра Путинцева, члена СРО «Содружество».

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Напомним, в 2023 году «Башкиравтодор» продемонстрировал худшие финансовые показатели с момента основания — все это несмотря на рекордную, вместе с тем, выручку предприятия. Акционерное общество является крупнейшим дорожным подрядчиком в регионе. Заявление на компанию подали «Сколхимпром», «Дальресурсы» и ряд других предприятий. Ранее Mkset также сообщал об иске экс-депутата Горсовета Уфы.

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