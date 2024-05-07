В «Башкиравтодоре» началась процедура банкротства

Напомним, в 2023 году «Башкиравтодор» продемонстрировал худшие финансовые показатели с момента основания — все это несмотря на рекордную, вместе с тем, выручку предприятия. Акционерное общество является крупнейшим дорожным подрядчиком в регионе. Заявление на компанию подали «Сколхимпром», «Дальресурсы» и ряд других предприятий. Ранее Mkset также сообщал об иске экс-депутата Горсовета Уфы.