В «Башкиравтодоре» началась процедура банкротства

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
ООО «РВ-тариф» требует с башкортостанской компании 32,7 млн рублей. Задолженность включена в третью очередь требований кредиторов. Временным управляющим «Башкиравтодора» назначили Александра Путинцева, члена СРО «Содружество».
Напомним, в 2023 году «Башкиравтодор» продемонстрировал худшие финансовые показатели с момента основания — все это несмотря на рекордную, вместе с тем, выручку предприятия. Акционерное общество является крупнейшим дорожным подрядчиком в регионе. Заявление на компанию подали «Сколхимпром», «Дальресурсы» и ряд других предприятий. Ранее Mkset также сообщал об иске экс-депутата Горсовета Уфы.