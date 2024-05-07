mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Башкирии на ремонт столичного вуза выделят 16 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий отремонтируют за 16 млн рублей

7 мая 2024, 05:06
Фото: 1MI

В Башкирии на ремонт столичного вуза выделят 16 млн рублей

Аукцион на выбор подрядчика состоится 15 мая.

Как указано на сайте госзакупок, стартовая цена контракта составляет 16 млн рублей, а его оплата будет осуществляться за счет субсидии по программе «Приоритет-2030».

Известно, что исполнитель должен завершить ремонт помещения на втором этаже здания института непрерывного образования УУНиТ, расположенного по адресу: улица Заки Валиди, 33/1, до 15 октября.

В Башкирии отремонтируют все колледжи и училища
Узнать подробнее

В рамках этого проекта подрядчику предстоит создать многофункциональное молодежное пространство для проведения мероприятий, направленных на популяризацию науки и привлечение школьников, абитуриентов и студентов к научно-исследовательской деятельности.

Согласно техзаданию в работу входит оштукатуривание помещения, укладка керамогранита и ламината, установка дверей, сантехники, камер видеонаблюдения, розеток, вентиляторов и светильников.

Читайте также:
Известно, какие школы Башкирии в 2024 году ждет капитальный ремонтВ Башкирии на ремонт крыш потратят 612 млн рублейРеконструкцию уфимского «Мальчика с кураем» оценили в 50 млн рублей
#Инна Горина#Общество#Наука#Уфа#Башкортостан#Ремонт#Аукцион#Госзакупки#Новости Башкирии#Контракт#Субсидия#Уфимский университет науки и технологий
Подпишитесь
Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Сегодня, 06:29
Срочно. Главу минтранса Башкирии задержали силовики
Сегодня, 05:44
Фоторепортаж. В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход
Сегодня, 04:52
Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи
Сегодня, 04:37
В Башкирии посреди мая Хабирова просят вернуть отопление: что ответили власти
Вчера, 15:47
Новые законы с мая 2024 года: резкий рост цен на алкоголь и свобода пересдачи ЕГЭ
Вчера, 10:33
"