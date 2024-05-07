Уфимский университет науки и технологий отремонтируют за 16 млн рублей

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Как указано на сайте госзакупок, стартовая цена контракта составляет 16 млн рублей, а его оплата будет осуществляться за счет субсидии по программе «Приоритет-2030».
Известно, что исполнитель должен завершить ремонт помещения на втором этаже здания института непрерывного образования УУНиТ, расположенного по адресу: улица Заки Валиди, 33/1, до 15 октября.
В рамках этого проекта подрядчику предстоит создать многофункциональное молодежное пространство для проведения мероприятий, направленных на популяризацию науки и привлечение школьников, абитуриентов и студентов к научно-исследовательской деятельности.
Согласно техзаданию в работу входит оштукатуривание помещения, укладка керамогранита и ламината, установка дверей, сантехники, камер видеонаблюдения, розеток, вентиляторов и светильников.