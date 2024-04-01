«Башкиравтодор» понес рекордные убытки в 4,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Показатели по убыткам считаются антирекордом предприятия. Последнее самое большое значение было зарегистрировано в 2021 году — 1,4 млрд рублей.
Выручка компании в прошлом году выросла на 14%. За год до этого «Башкиравтодор» закрыл отчетность с 11,2 млрд рублей. Тогда прибыль предприятия достигала 29 млн рублей.
В 2021-м рекорды по убыткам объяснялись необходимостью за свой счет строить и ремонтировать дороги. Федеральные средства тогда не дошли вовремя до предприятия.
Гендиректором «Башкиравтодора» числится Ильдар Юланов, а владельцем — минземимущество РБ. В феврале на компанию подали иск с целью признать банкротом. Заявление направили «Сколхимпром» — рассмотрение дела назначено на 2 апреля.