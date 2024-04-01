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«Башкиравтодор» понес рекордные убытки в 4,1 млрд рублей

«Башкиравтодор» понес рекордные убытки в 4,1 млрд рублей

1 апреля 2024, 15:59
Фото: mkset.ru
АО «Башкиравтодор» за минувший год заработало свыше 12,7 млрд рублей. При этом убытки предприятия превысили 4,1 млрд рублей. Соответствующая информация отражена в системе «СПАРК-Интерфакс».

Показатели по убыткам считаются антирекордом предприятия. Последнее самое большое значение было зарегистрировано в 2021 году — 1,4 млрд рублей.

Выручка компании в прошлом году выросла на 14%. За год до этого «Башкиравтодор» закрыл отчетность с 11,2 млрд рублей. Тогда прибыль предприятия достигала 29 млн рублей.

В 2021-м рекорды по убыткам объяснялись необходимостью за свой счет строить и ремонтировать дороги. Федеральные средства тогда не дошли вовремя до предприятия.

Гендиректором «Башкиравтодора» числится Ильдар Юланов, а владельцем — минземимущество РБ. В феврале на компанию подали иск с целью признать банкротом. Заявление направили «Сколхимпром» — рассмотрение дела назначено на 2 апреля.

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#Экономика#Башкортостан#Дороги#Банкротство#Башкиравтодор#Марина Шорина
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