Еще один долг «Башкиравтодора»

— В принципе «Башкиравтодор» старался закрывать свои задолженности в конце года, когда с ним рассчитывались по подрядным работам. Нынешняя ситуация — неординарная. В августе 2023 года, когда у них была острая необходимость в увеличении объемов битума, министр транспорта РБ Александр Клебанов заверил меня на совещании, при свидетелях, что поставки можно увеличить и задолженности будут выплачены. Задолженность на тот момент составляла 180 миллионов рублей, до конца 2023 года было обещано заплатить 150 миллионов, остальное — до марта, но они не заплатили ни копейки ни зимой, ни весной.