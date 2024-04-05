Еще один долг «Башкиравтодора»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
12 апреля в Арбитражном суде Башкирии рассмотрят иск компании «Аквамак-процессинг» о взыскании с АО «Башкиравтодор» 269,4 млн руб. задолженности. Согласно материалам дела (есть в распоряжении редакции), долг связан с поставками «Башкиравтодору» дорожного битума в 2021–2023 гг. При том, что акты оказания услуг были подписаны, компания не рассчиталась с поставщиком по более 300 партиям битума.
По ходатайству истца суд наложил обеспечительные меры на денежные средства «Башкиравтодора» в пределах суммы исковых требований. Добавим, что общая задолженность компании перед поставщиком составляет 447 млн руб. В феврале этого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил предыдущее исковое заявление «Аквамак-процессинга» к «Башкиравтодору». Суд обязал ответчика выплатить поставщику 200,3 млн руб. в качестве задолженности за поставку битума в 2021 году. По словам Олега Макаренко, владельца «Аквамак-Процессинг», эта задолженность «сильно бьет» по оборотным средствам его компании, что угрожает срывом выполнения гособоронзаказа, который является задачей стратегического характера.
Отметим, что «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений РБ. С осени 2023 года к «Башкиравтодору» предъявлено большое количество исков на общую сумму более 1,8 млрд руб.
Олег Макаренко в беседе с Mkset уточнил, что с «Башкиравтодором» его компания сотрудничает больше 13 лет:
— В принципе «Башкиравтодор» старался закрывать свои задолженности в конце года, когда с ним рассчитывались по подрядным работам. Нынешняя ситуация — неординарная. В августе 2023 года, когда у них была острая необходимость в увеличении объемов битума, министр транспорта РБ Александр Клебанов заверил меня на совещании, при свидетелях, что поставки можно увеличить и задолженности будут выплачены. Задолженность на тот момент составляла 180 миллионов рублей, до конца 2023 года было обещано заплатить 150 миллионов, остальное — до марта, но они не заплатили ни копейки ни зимой, ни весной.
Попытки «Аквамак-процессинга» связаться с представителями «Башкиравтодора» или республиканских властей, которые ручались за подрядчика, ни к чему не привели. При этом в марте Олег Макаренко общался по этому вопросу с главой республики Радием Хабировым, по словам которого все обязательства и задолженности в полном объеме будут выплачены, на тот момент времени алгоритма решения проблемы не было, решить вопрос было поручено премьер-министру Андрею Назарову. В свою очередь, Андрей Назаров должен был «в ближайшее время» связаться с Олегом Макаренко для выработки алгоритма погашения задолженности.
— Но в итоге никакого диалога нет — прошло уже больше месяца. Максимум, что говорят в руководстве компании — мол, занимаемся этой проблемой, пока не знаем, сейчас ничего нет. С кем они ведут переговоры, о чем — нам неизвестно. У министра транспорта — одна заезженная пластинка о том, что арестованы счета. При этом предприятие на данный момент не находится ни под банкротством, ни в наблюдении: деньги поступают, они по своему усмотрению их распределяют, просроченную кредиторскую задолженность — в нашем случае — не обслуживают, как будто ее вовсе нет. Вместе с тем непонятно, почему руководство республики игнорирует сложившуюся ситуацию — во всяком случае так это выглядит с нашей стороны.
Добавим, что в ноябре 2023 года УФСБ РБ задержали гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время в арбитражном суде РБ рассматривается заявление о признании компании банкротом.
— По моему мнению, есть несколько причин краха «Башкиравтодора». Это большая разветвленность компании — в плохом смысле слова: ее давно следовало реорганизовать и оптимизировать. Это огромные производительные расходы и не вполне верный подход с точки зрения подрядов — зачастую компания бралась за работу по заниженным расценкам, в соответствии с устаревшими нормативами и ценами. То есть их объекты были заведомо убыточными. И, конечно, коррупция — хищение материалов, топлива, — считает Олег Макаренко.
По данным «Пруфов», в правительстве Башкирии в конце марта этого года состоялось рабочее совещание о судьбе «Башкиравтодора». Среди приглашенных были якобы потенциальные инвесторы компании — Туфан Садыгов (совладелец компании «Волгомост») и Мехман Исмаилов.
— Работа с «Башкиравтодором» для нашей компании всегда была лишенной серьезного коммерческого смысла — это была, скорее, дань уважения республике. С нами не идут на диалог, на конструктивный диалог. Более того, сейчас появляются непонятные инвесторы, но и они тоже не уделяют никакого внимания нашей проблеме и не предлагают дорожных карт кредиторам. Поэтому наша задача — забрать долги, любыми законными способами, хотят они этого или нет, — отметил Олег Макаренко.
Оперативно получить комментарии в «Башкиравтодоре» не удалось, Mkset направил соответствующий запрос в адрес компании.