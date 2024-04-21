В Башкирии выросло число долгов по микрозаймам

Первое место по количеству микрозаймов осталось у Москвы — в городе федерального значения за месяц было выдано 172,4 тысячи займов. Второе место — у Московской области (144,2 тысячи займов), третье — у Краснодарского края (117 тысяч займов). Жители Башкортостана, занявшего четвёртое место в списке, 100 тысяч 800 раз получили микрокредит, что на 1600 раз больше, чем в феврале. Занявшая пятое место Свердловская область получила на 3700 «займов до получки» меньше — 97,1 тысяч раз микрофинансовые организации одобряли выдачу средств.