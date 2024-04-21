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Published Сегодня, 06:59

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В Башкирии вновь увеличилось число выданных микрозаймов

В Башкирии выросло число долгов по микрозаймам

21 апреля 2024, 06:59
Фото: 1MI

В Башкирии вновь увеличилось число выданных микрозаймов

Рост микрокредитования в республике — часть общероссийского тренда.

Башкортостан остался в пятёрке лидеров по количеству выданных микрозаймов, следует из ежемесячного отчёта Национального бюро кредитной истории (НБКИ), опубликованного 17 апреля. По данным организации, в марте число выданных микрозаймов перевалило за 100 тысяч, как и в январе.

Первое место по количеству микрозаймов осталось у Москвы — в городе федерального значения за месяц было выдано 172,4 тысячи займов. Второе место — у Московской области (144,2 тысячи займов), третье — у Краснодарского края (117 тысяч займов). Жители Башкортостана, занявшего четвёртое место в списке, 100 тысяч 800 раз получили микрокредит, что на 1600 раз больше, чем в феврале. Занявшая пятое место Свердловская область получила на 3700 «займов до получки» меньше — 97,1 тысяч раз микрофинансовые организации одобряли выдачу средств.

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В общей сложности в России в марте было 2,97 млн микрозаймов, что на 1,3% больше, чем в феврале. По сравнению с прошлогодним мартом показатель тоже вырос, но лишь на 1%. По мнению аналитиков НБКИ, низкий рост микрокредитования связан с ужесточением политики Центрального банка по «охлаждению» микрофинансового рынка.

#Идэль Гумеров#Общество#Экономика#Уфа#Кредиты#Финансы#Новости Башкирии#Микрозаймы#НБКИ
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