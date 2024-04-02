Крупнейший дорожный подрядчик Башкирии зафиксировал рекордные убытки

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Акционерное общество «Башкиравтодор» в 2023 году продемонстрировало худшие финансовые показатели с момента основания несмотря на рекордную выручку. Финансовая отчётность отражена в сервисе проверке контрагентов Rusprofile.
В 2023 году суммарная выручка компании составила 13 млрд рублей -лучший результат с 2010 года. В то же время стоимость общества, которым владеет Республика Башкортостан, впервые опустилась ниже 1 млрд рублей — теперь активы «Башкиравтодора» оцениваются в 917 млн рублей, тогда как годом ранее они стоили 5 млрд рублей. Вместо прибыли компания в 2023 году получила убытки — они составили 4,1 млрд рублей, рекордные с 2010 года (тогда «Башкиравтодор» перестал быть государственным унитарным предприятием, превратившись в акционерное общество, но всё ещё подконтрольное правительству Башкортостана).
«Башкиравтодор» является крупнейшим подрядчиком республики в сфере дорожного строительства. На 2 апреля 2024 года он получил 4400 госконтракта на общую сумму, превышающую 130 млрд рублей. Однако в прошлом году случился грандиозный скандал — во время строительства дороги «Бирск- Тастуба — Сатка» исчезли 91 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере заведено уголовное дело, а гендиректора предприятия арестовали.
По сообщению издания «Пруфы», в конце марта в «Башкиравтодоре» сменился руководитель — вместо Ильгиза Усманова, заменившего Ильдара Юланова, пост гендиректора (с приставкой «исполняющий обязанности») занял Динар Валеев.