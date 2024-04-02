mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

«Башкиравтодор» отчитался о рекордных убытках в своей истории

Крупнейший дорожный подрядчик Башкирии зафиксировал рекордные убытки

2 апреля 2024, 08:36
Фото: 1MI

«Башкиравтодор» отчитался о рекордных убытках в своей истории

Госкомпании не помогла крупнейшая выручка.

Акционерное общество «Башкиравтодор» в 2023 году продемонстрировало худшие финансовые показатели с момента основания несмотря на рекордную выручку. Финансовая отчётность отражена в сервисе проверке контрагентов Rusprofile.

В 2023 году суммарная выручка компании составила 13 млрд рублей -лучший результат с 2010 года. В то же время стоимость общества, которым владеет Республика Башкортостан, впервые опустилась ниже 1 млрд рублей — теперь активы «Башкиравтодора» оцениваются в 917 млн рублей, тогда как годом ранее они стоили 5 млрд рублей. Вместо прибыли компания в 2023 году получила убытки — они составили 4,1 млрд рублей, рекордные с 2010 года (тогда «Башкиравтодор» перестал быть государственным унитарным предприятием, превратившись в акционерное общество, но всё ещё подконтрольное правительству Башкортостана).

«Башкиравтодор» является крупнейшим подрядчиком республики в сфере дорожного строительства. На 2 апреля 2024 года он получил 4400 госконтракта на общую сумму, превышающую 130 млрд рублей. Однако в прошлом году случился грандиозный скандал — во время строительства дороги «Бирск- Тастуба — Сатка» исчезли 91 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере заведено уголовное дело, а гендиректора предприятия арестовали.

Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве
Узнать подробнее

По сообщению издания «Пруфы», в конце марта в «Башкиравтодоре» сменился руководитель — вместо Ильгиза Усманова, заменившего Ильдара Юланова, пост гендиректора (с приставкой «исполняющий обязанности») занял Динар Валеев.

#Общество#Экономика#Уфа#Финансы#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Башкиравтодор
Подпишитесь
В МЧС Башкирии подготовили инструкцию на случай атаки беспилотников
Сегодня, 07:52
Жителей Уфы предупредили о появлении в небе беспилотников
Сегодня, 07:43
Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье
Сегодня, 07:10
В Башкирии выплаты на опекунство составят 9,31 тыс рублей в месяц
Сегодня, 07:34
Глава МВД Башкири контролирует поиски пропавших подростков из Уфы
Сегодня, 07:27
В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг
Сегодня, 07:24
"