Крупнейший дорожный подрядчик Башкирии зафиксировал рекордные убытки

В 2023 году суммарная выручка компании составила 13 млрд рублей -лучший результат с 2010 года. В то же время стоимость общества, которым владеет Республика Башкортостан, впервые опустилась ниже 1 млрд рублей — теперь активы «Башкиравтодора» оцениваются в 917 млн рублей, тогда как годом ранее они стоили 5 млрд рублей. Вместо прибыли компания в 2023 году получила убытки — они составили 4,1 млрд рублей, рекордные с 2010 года (тогда «Башкиравтодор» перестал быть государственным унитарным предприятием, превратившись в акционерное общество, но всё ещё подконтрольное правительству Башкортостана).