mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Башкирии возродили сад, посаженный во время Великой Отечественной войны

В Башкирии появился «Сад памяти»

5 мая 2024, 08:12

В Башкирии возродили сад, посаженный во время Великой Отечественной войны

Мероприятие состоялось в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия».

Посадка «Сада памяти» состоялась в деревне Нижнесаитово Кушнаренковского района. Место для высадки деревьев выбрано особенное, оно имеет уникальные координаты 55°55' с. ш. и 55°55' в. д., где широта и долгота совпадают на отметке 55°. Известно, что в 1941 году дед Валиахмет вместе с учениками на этом же месте разбили яблоневый сад, но деревья погибли из-за засухи в 2010 году.

В преддверии Дня Великой Победы на этом участке территории был посажен новый сад, еще более богатый и разнообразный. Там будут расти различные деревья и кустарники, такие как лиственницы, березы, яблони, черемухи, ели и пихты. Проект благоустройства сада разрабатывали специалисты при содействии студентов кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Башкирского аграрного университета.

В центре Уфы появилась новая аллея
Узнать подробнее
Сегодня мы совершили важное дело — возродили «Сад памяти», который много лет назад был заложен в годы Великой Отечественной войны. Высаживая деревья и кустарники, мы вносим вклад в экологию республики и сохраняем историческую память, — отметили организаторы мероприятия.

Также участники акции «Зеленая Башкирия» отметили, что создание «Сада памяти» — это особый вклад в экологию, а также возможность сохранить память о героях войны. Жители Кушнаренковского района надеются, что сад станет уникальной достопримечательностью их района.

Читайте также:
В Башкирии придумали новый штраф в День ПобедыВ Уфе отменят праздничный салют к 9 мая
#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
От 80 до 2600 рублей: сколько просят за куличи в Уфе
Сегодня, 03:00
Срочно: в Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших подростков
Сегодня, 05:36
Радий Хабиров поздравил всех православных с Пасхой
Сегодня, 06:07
Страшная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка
Сегодня, 04:59
В Кушнаренковском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству
Сегодня, 04:34
Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
Вчера, 06:27
"