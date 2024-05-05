В Башкирии появился «Сад памяти»

Посадка «Сада памяти» состоялась в деревне Нижнесаитово Кушнаренковского района. Место для высадки деревьев выбрано особенное, оно имеет уникальные координаты 55°55' с. ш. и 55°55' в. д., где широта и долгота совпадают на отметке 55°. Известно, что в 1941 году дед Валиахмет вместе с учениками на этом же месте разбили яблоневый сад, но деревья погибли из-за засухи в 2010 году.