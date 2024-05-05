В Башкирии появился «Сад памяти»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:38
Посадка «Сада памяти» состоялась в деревне Нижнесаитово Кушнаренковского района. Место для высадки деревьев выбрано особенное, оно имеет уникальные координаты 55°55' с. ш. и 55°55' в. д., где широта и долгота совпадают на отметке 55°. Известно, что в 1941 году дед Валиахмет вместе с учениками на этом же месте разбили яблоневый сад, но деревья погибли из-за засухи в 2010 году.
В преддверии Дня Великой Победы на этом участке территории был посажен новый сад, еще более богатый и разнообразный. Там будут расти различные деревья и кустарники, такие как лиственницы, березы, яблони, черемухи, ели и пихты. Проект благоустройства сада разрабатывали специалисты при содействии студентов кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Башкирского аграрного университета.
Сегодня мы совершили важное дело — возродили «Сад памяти», который много лет назад был заложен в годы Великой Отечественной войны. Высаживая деревья и кустарники, мы вносим вклад в экологию республики и сохраняем историческую память, — отметили организаторы мероприятия.
Также участники акции «Зеленая Башкирия» отметили, что создание «Сада памяти» — это особый вклад в экологию, а также возможность сохранить память о героях войны. Жители Кушнаренковского района надеются, что сад станет уникальной достопримечательностью их района.