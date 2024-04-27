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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В центре Уфы появилась новая аллея

В центре Уфы появилась новая аллея

27 апреля 2024, 09:50
Фото: Администрация Уфы
Благоустройство аллеи у здания Уфимского телецентра прошло в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы, сообщает мэрия города.

27 апреля в рамках празднования -летия Уфы и республиканской акции «Зеленая Башкирия» высадили деревья на Аллее 65-летия башкирского телевидения. Объект посвящен юбилею телевизионного вещания в Башкирии.

Фото: Администрация Уфы

Аллея расположилась по улице Гафури, рядом с Уфимским телецентром. Её украшает 51 крупномерное дерево и декоративный камень с памятной табличкой.

Напомним, ранее в Уфе благоустроили парк «Волна». После реконструкции на территории появились спортивные и детские площадки, обустроены прогулочные аллеи и сцена. Также рабочие сделали зоны отдыха, установили современное освещение и видеонаблюдение.

Также ранее власти провели реконструкцию сквера Михалева и сада Аксакова.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Новости Башкирии#Парки и скверы
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