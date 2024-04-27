В центре Уфы появилась новая аллея

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
27 апреля в рамках празднования -летия Уфы и республиканской акции «Зеленая Башкирия» высадили деревья на Аллее 65-летия башкирского телевидения. Объект посвящен юбилею телевизионного вещания в Башкирии.
Аллея расположилась по улице Гафури, рядом с Уфимским телецентром. Её украшает 51 крупномерное дерево и декоративный камень с памятной табличкой.
Напомним, ранее в Уфе благоустроили парк «Волна». После реконструкции на территории появились спортивные и детские площадки, обустроены прогулочные аллеи и сцена. Также рабочие сделали зоны отдыха, установили современное освещение и видеонаблюдение.
Также ранее власти провели реконструкцию сквера Михалева и сада Аксакова.