Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Курултай принял поправки в КоАП за неисполнение обязанности по использованию либо нарушение порядка внедрения копии знамени Победы органами государственной власти. В результате можно получить административный штраф: должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 25 тысяч рублей.
Норму принимали в прошлом году, но она не предполагала применения мер за неисполнение. Теперь же власти хотят заняться сохранением исторической памяти и воспитанием патриотизма.
«Поднятие знамени Победы — это не просто торжественный ритуал. Это прежде всего знак благодарности современников», — заявили в Курултае.
Напомним, что правительство России предложило правки, по которым запрещается выращивание в декоративных целях вьющегося растения ипомея трёхцветная. Это коснется лишь крупных и особо крупных объемов. Можно лишиться свободы.