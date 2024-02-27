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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Башкирии придумали новый штраф в День Победы

В Башкирии придумали новый штраф в День Победы

27 февраля 2024, 13:54
Фото: 1MI
В Башкортостане решили штрафовать за отсутствие знамени Победы на зданиях органов государственной власти. Этот атрибут должен быть 9 мая, передает пресс-служба парламента республики.

Курултай принял поправки в КоАП за неисполнение обязанности по использованию либо нарушение порядка внедрения копии знамени Победы органами государственной власти. В результате можно получить административный штраф: должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 25 тысяч рублей.

Норму принимали в прошлом году, но она не предполагала применения мер за неисполнение. Теперь же власти хотят заняться сохранением исторической памяти и воспитанием патриотизма.

«Поднятие знамени Победы — это не просто торжественный ритуал. Это прежде всего знак благодарности современников», — заявили в Курултае.

Напомним, что правительство России предложило правки, по которым запрещается выращивание в декоративных целях вьющегося растения ипомея трёхцветная. Это коснется лишь крупных и особо крупных объемов. Можно лишиться свободы.

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#Общество#День Победы#Башкортостан#Закон#Курултай#Штраф#Марина Шорина
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