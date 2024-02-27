В Башкирии придумали новый штраф в День Победы

Курултай принял поправки в КоАП за неисполнение обязанности по использованию либо нарушение порядка внедрения копии знамени Победы органами государственной власти. В результате можно получить административный штраф: должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 25 тысяч рублей.