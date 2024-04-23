В Уфе отменят праздничный салют к 9 мая

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил об отмене праздничного салюта по случаю 9 мая в столице. Эта информация стала известна в ходе оперативного совещания в администрации города. Средства, зарезервированные на салют, будут направлены на другие цели.
«То, что касается салюта. Было принято совместное решение, что салют не даем. Направим деньги на поддержку военнослужащих, как и планировали», — сообщил мэр города.
В это же время стало известно, что на здании столичной администрации был вывешен праздничный плакат к празднованию 9 Мая, но прошлогодний, с надписью «79 лет Великой Победы». Власти прокомментировали эту ситуацию обещанием исправить её в самое ближайшее время заменой плаката на новый.
Тем временем, во многих российских городах также отменяют запуск салютов и шествие «Бессмертного полка», переводя последнюю традиционную акцию в онлайн-формат. Такие ограничения являются мерой дополнительной безопасности для населения. Сами уфимцы, узнав от отмене главных праздничных событий 9 мая, выражают разные мнения на эту тему:
— «Жаль, что Бессмертного полка не будет, всегда выходим в строй с портретом нашего прадедушки. Как-то без него будет пусто, как будто что-то не доделал. Это ведь особая миссия, почтить память своих героев вместе со всеми, вместе с их сослуживцами.»
— «Салют это конечно красиво, но дорого. Правильно, что приняли решение его отменить. Деньги сэкономят, может на что-то стоящее потратят, да, и давки не будет на дорогах как обычно.»
— «Мы расстроились, что не будет акции Бессмертный полк, это такая мощь, такая сила. Эх… Салют тоже любим, но понимаем из-за чего всё это отменяют. Пусть скорее наступит мир во всем мире!» — комментируют новость жители республики.