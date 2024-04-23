В Уфе отменят праздничный салют к 9 мая

В это же время стало известно, что на здании столичной администрации был вывешен праздничный плакат к празднованию 9 Мая, но прошлогодний, с надписью «79 лет Великой Победы». Власти прокомментировали эту ситуацию обещанием исправить её в самое ближайшее время заменой плаката на новый.