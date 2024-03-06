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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Башкирии собираются провести масштабную велогонку

Аналог «Тур де Франс» собираются провести в Башкирии

6 марта 2024, 04:09
Фото: 1MI

В Башкирии собираются провести масштабную велогонку

Власти считают, что велогонка может сравниться с мировыми многодневками.

Министр спорта Башкирии анонсировал проведение велогонки в трёх районах Башкирии. О планах на лето 2024 года Руслан Хабибов рассказал после встречи с гендиректором федерации велоспорта России Юрием Кучерявым.

Башкортостан может принять велогонку «Тур Россия», который должен стать российским аналогом масштабных многодневок «Тур де Франс» (Франция), «Джиро д`Италия» (Италия), «Вуэльта Валенсии» (Испания). Спортивные состязания должны пройти в трёх районах — Чишминском, Иглинском и Бирском. Из-за чего выбраны именно эти районы, неизвестно.

Также в совещании приняли участие директор инновационного центра Олимпийского комитета России Александр Грушин и член совета Федерального научного центра физкультуры и спорта Александр Кубеев.

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#Общество#Спорт#Велоспорт#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Руслан Хабибов
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