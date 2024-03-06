Аналог «Тур де Франс» собираются провести в Башкирии

Башкортостан может принять велогонку «Тур Россия», который должен стать российским аналогом масштабных многодневок «Тур де Франс» (Франция), «Джиро д`Италия» (Италия), «Вуэльта Валенсии» (Испания). Спортивные состязания должны пройти в трёх районах — Чишминском, Иглинском и Бирском. Из-за чего выбраны именно эти районы, неизвестно.