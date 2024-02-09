«Тур для дур»: в Башкирии переименовали скандальный маршрут от министерства туризма

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Портал Terra Bashkiria «Центра развития туризма Республики Башкортостан» отреагировал на общественное недовольство и вынужден был переименовать «эксклюзивный тур» для женщин. Напомним, организаторы решили назвать его «Тур_для_дур».
После того, как название стало поводом для обсуждения в СМИ, туристическое направление поменяло название на «тур_для_матур», что можно перевести как «тур для красивой». За 5,5 тыс рублей организаторы предлагают поездку в этнопарк «Терра», что в Иглинском районе. Программа включает в себя катание на снегоходах, прогулку на лошадях, купание в бане и банном чане под открытым небом, массаж и консультацию астролога.
Отметим, что портал «Terra Bashkiria» отметился не только этим. Внизу главной страницы сайта стилизация карты России представлена без территорий, присоединённых осенью 2022 года и без Крымского полуострова.