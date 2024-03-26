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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Летние туры в Турцию из России подешевели на 20%

Летние туры в Турцию из России подешевели на 20%

26 марта 2024, 09:47
Фото: 1MI
Эксперты сообщают, что турецкие пакетные туры подешевели. Если сравнивать с минувшим годом, то снижение расходов составило 20%.

По словам гендиректора турецкого туроператора Anex Эльдара Мусаоглу, цены снизились из-за нескольких факторов, среди которых ценовая политика турецких гостиниц, пишет pravda.ru.

Увеличивается количество регионов Российской Федерации, из которых летают самолёты в Турцию. На сегодняшний день их уже 25. В прошлом году такие рейсы осуществлялись из аэропортов 18 субъектов РФ.

Представитель турецкой туристической сферы отметил и то, что россияне начали раньше бронировать туры в Турцию. Некоторые делают это ещё зимой.

Аналитики сообщают, что цена отдыха для граждан России уменьшилась не только в Турции. Цены в Египте также снизились примерно на 20% из-за недозаполненности отелей в зимний период.

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