Летние туры в Турцию из России подешевели на 20%

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По словам гендиректора турецкого туроператора Anex Эльдара Мусаоглу, цены снизились из-за нескольких факторов, среди которых ценовая политика турецких гостиниц, пишет pravda.ru.
Увеличивается количество регионов Российской Федерации, из которых летают самолёты в Турцию. На сегодняшний день их уже 25. В прошлом году такие рейсы осуществлялись из аэропортов 18 субъектов РФ.
Представитель турецкой туристической сферы отметил и то, что россияне начали раньше бронировать туры в Турцию. Некоторые делают это ещё зимой.
Аналитики сообщают, что цена отдыха для граждан России уменьшилась не только в Турции. Цены в Египте также снизились примерно на 20% из-за недозаполненности отелей в зимний период.