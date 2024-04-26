Правила провоза багажа в самолете в 2024 году: нормы и ограничения

Жидкости и духи: разрешается взять при условии, что объем каждой емкости не превышает 100 мл. Также допускается взять не более 10 бутылочек объемом до 100 мл каждая, в общей сумме не превышающей 1 литр. Правило распространяется на напитки, косметику, парфюмерию, дезодоранты, лекарства, а также продукты типа пасты, икры, варенья.

Еда и продукты: разрешается брать твердые продукты в любом количестве, но при условии, что они помещаются в пределах размеров ручной клади. Жидкие и пастообразные продукты подлежат ограничению в 100 мл, не более 10 упаковок. Исключение составляет детское питание, которое может быть в более крупных упаковках.

Лекарства: если это жизненно необходимые лекарства, их можно провозить без ограничений по весу и объему. Однако, при возможности, покажите справку от врача. Другие лекарства можно брать с собой, но с учетом ограничений по весу ручной клади и объему жидкости в упаковке.

Электронные гаджеты: можно брать ноутбуки, смартфоны, планшеты, портативные приставки, фотоаппараты, видеокамеры и другие устройства, которые умещаются в ручную кладь.

Электронные сигареты и повербанки: можно брать, но при необходимости могут потребоваться дополнительные согласования с авиакомпанией. Также помните, что курить в салоне строго запрещено.