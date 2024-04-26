Правила провоза багажа в самолете в 2024 году: нормы и ограничения

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Каждый год авиаперевозчики вносят изменения в правила провоза багажа, включая размеры и вес ручной клади. Чтобы быть в курсе последних требований, особенно для крупнейших российских авиакомпаний, важно заранее ознакомиться с ними.
Те вещи, которые вы можете взять с собой на борт самолета и хранить рядом с собой во время полета должны соответствовать определенным параметрам. Вес и размеры ручной клади зависят от авиакомпании и класса обслуживания, который вы выбрали.
Например, у Аэрофлота размеры ручной клади не должны превышать 55×40×25 см. Для пассажиров бизнес-класса максимальный вес ручной клади составляет 15 кг, а для других классов — 10 кг.
Однако, у других авиакомпаний, таких как S7 Airlines, Уральские авиалинии и ЮТэйр, размеры ручной клади остаются прежними — 55×40×20 см. Вес ручной клади может быть также разным в зависимости от выбранного тарифа.
А если лететь с авиакомпанией «Победа», то размеры ручной клади должны быть не более 36 см х 30 см х 27 см.
Помните, что ручная кладь должна быть мягкой и гибкой, чтобы ее можно было легко разместить в специальных отсеках над сиденьями или под ними.
Если ваша сумка или рюкзак превышают указанные размеры или вес, то они будут отнесены к багажу и отправлены в багажное отделение самолета. Правда, за это обычно приходится дополнительно платить.
Кроме ручной клади и предметов, упомянутых ранее, пассажиры могут также взять с собой в самолет следующие вещи:
Жидкости и духи: разрешается взять при условии, что объем каждой емкости не превышает 100 мл. Также допускается взять не более 10 бутылочек объемом до 100 мл каждая, в общей сумме не превышающей 1 литр. Правило распространяется на напитки, косметику, парфюмерию, дезодоранты, лекарства, а также продукты типа пасты, икры, варенья.
Еда и продукты: разрешается брать твердые продукты в любом количестве, но при условии, что они помещаются в пределах размеров ручной клади. Жидкие и пастообразные продукты подлежат ограничению в 100 мл, не более 10 упаковок. Исключение составляет детское питание, которое может быть в более крупных упаковках.
Лекарства: если это жизненно необходимые лекарства, их можно провозить без ограничений по весу и объему. Однако, при возможности, покажите справку от врача. Другие лекарства можно брать с собой, но с учетом ограничений по весу ручной клади и объему жидкости в упаковке.
Электронные гаджеты: можно брать ноутбуки, смартфоны, планшеты, портативные приставки, фотоаппараты, видеокамеры и другие устройства, которые умещаются в ручную кладь.
Электронные сигареты и повербанки: можно брать, но при необходимости могут потребоваться дополнительные согласования с авиакомпанией. Также помните, что курить в салоне строго запрещено.
Хрупкое и ценное оборудование: если оно не подпадает под габариты ручной клади, можно согласовать с авиакомпанией возможность провоза, например, профессиональной видеокамеры.