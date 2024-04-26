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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Ручная кладь в самолетах в 2024 году

Правила провоза багажа в самолете в 2024 году: нормы и ограничения

26 апреля 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
Ручная кладь в самолетах в 2024 году
Для обеспечения комфорта пассажиров и безопасности полета самолеты имеют ограничения не только по весу, но и по разрешённым предметам для ручной клади.

Каждый год авиаперевозчики вносят изменения в правила провоза багажа, включая размеры и вес ручной клади. Чтобы быть в курсе последних требований, особенно для крупнейших российских авиакомпаний, важно заранее ознакомиться с ними.

Ручная кладь

Те вещи, которые вы можете взять с собой на борт самолета и хранить рядом с собой во время полета должны соответствовать определенным параметрам. Вес и размеры ручной клади зависят от авиакомпании и класса обслуживания, который вы выбрали.

Например, у Аэрофлота размеры ручной клади не должны превышать 55×40×25 см. Для пассажиров бизнес-класса максимальный вес ручной клади составляет 15 кг, а для других классов — 10 кг.

Однако, у других авиакомпаний, таких как S7 Airlines, Уральские авиалинии и ЮТэйр, размеры ручной клади остаются прежними — 55×40×20 см. Вес ручной клади может быть также разным в зависимости от выбранного тарифа.

А если лететь с авиакомпанией «Победа», то размеры ручной клади должны быть не более 36 см х 30 см х 27 см.

Помните, что ручная кладь должна быть мягкой и гибкой, чтобы ее можно было легко разместить в специальных отсеках над сиденьями или под ними.

Если ваша сумка или рюкзак превышают указанные размеры или вес, то они будут отнесены к багажу и отправлены в багажное отделение самолета. Правда, за это обычно приходится дополнительно платить.

Что можно дополнительно взять в салон?Что можно дополнительно взять в салон?
Что можно дополнительно взять в салон?
Фото: Изображение Midjourney

Кроме ручной клади и предметов, упомянутых ранее, пассажиры могут также взять с собой в самолет следующие вещи:

  1. Небольшую сумку с личными вещами, такими как косметика, зубная щетка, лекарства, очки или контактные линзы, книга или электронное устройство для чтения, наушники, плед или одеяло (если не предоставляется авиакомпанией), маленький игрушечный предмет для детей.
  2. Предметы для работы или развлечения, такие как ноутбук, планшет, блокнот, ручки, игры или карточные игры.
  3. Иногда в салон разрешают брать небольшие музыкальные инструменты, такие как гитара, флейта или клавишные инструменты, при условии, что они соответствуют размерам и весовым ограничениям.
  4. Предметы для спорта, такие как роликовые коньки, небольшой мяч, гимнастический мяч или легкие спортивные снаряды, при условии, что они соответствуют размерам и весовым ограничениям.

Список разрешённых предметовСписок разрешённых предметов
Список разрешённых предметов
Фото: Изображение Midjourney

Что можно брать в ручную кладь в самолет?

  1. Жидкости и духи: разрешается взять при условии, что объем каждой емкости не превышает 100 мл. Также допускается взять не более 10 бутылочек объемом до 100 мл каждая, в общей сумме не превышающей 1 литр. Правило распространяется на напитки, косметику, парфюмерию, дезодоранты, лекарства, а также продукты типа пасты, икры, варенья.

  2. Еда и продукты: разрешается брать твердые продукты в любом количестве, но при условии, что они помещаются в пределах размеров ручной клади. Жидкие и пастообразные продукты подлежат ограничению в 100 мл, не более 10 упаковок. Исключение составляет детское питание, которое может быть в более крупных упаковках.

  3. Лекарства: если это жизненно необходимые лекарства, их можно провозить без ограничений по весу и объему. Однако, при возможности, покажите справку от врача. Другие лекарства можно брать с собой, но с учетом ограничений по весу ручной клади и объему жидкости в упаковке.

  4. Электронные гаджеты: можно брать ноутбуки, смартфоны, планшеты, портативные приставки, фотоаппараты, видеокамеры и другие устройства, которые умещаются в ручную кладь.

  5. Электронные сигареты и повербанки: можно брать, но при необходимости могут потребоваться дополнительные согласования с авиакомпанией. Также помните, что курить в салоне строго запрещено.

  6. Хрупкое и ценное оборудование: если оно не подпадает под габариты ручной клади, можно согласовать с авиакомпанией возможность провоза, например, профессиональной видеокамеры.

Список запрещенных предметовСписок запрещенных предметов
Список запрещенных предметов
Фото: Изображение Midjourney

Что нельзя брать с собой в самолет

  1. Колюще-режущие предметы: нельзя брать на борт, это включает ножи, ножницы, штопоры, металлические вязальные спицы. Исключение — перочинные ножи и ножницы с лезвием меньше 6 см, а также бритвенные станки без сменных лезвий.
  2. Взрывчатые вещества: нельзя брать на борт, это включает фейерверки, динамит, порох.
  3. Сжатые и сжиженные газы: нельзя брать на борт, это включает баллоны с газом, аэрозоли, спреи и перцовые баллончики.
  4. Легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества: нельзя брать на борт, это включает бензин, спирт, лаки, краски, свечи и т. д.
  5. Кислоты, радиоактивные материалы, токсичные вещества.
  6. Ртутные градусники.
  7. Яды.
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#Ольга Харина#Общество#Билет#Аэропорт#Самолеты#Аэрофлот#Самолет#Аэродром#Летний отдых#Пляжный отдых#Самолёт
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